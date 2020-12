Neckar-Bergstraße: Erzbistum empfiehlt frühe Weihnachtsplanung

Michael Kasiske, Pressesprecher des katholischen Erzbistums Freiburg, äußert sich auf Nachfrage unserer Redaktion zum Thema Weihnachten im Coronajahr 2020. Nachfolgend seine Stellungnahme:

Als Katholische Kirche ist es uns besonders wichtig, dass Weihnachten auch 2020 gefeiert werden kann, wenn auch unter anderen Umständen als sonst. Die sehr dynamische Lage erschwert die momentane Situation und auch die Planungen – darum wollen wir alle Menschen, die im Erzbistum Freiburg dieses Jahr Weihnachten feiern wollen, dazu ermutigen, sich mit dem Thema „Weihnachten feiern“ möglichst früh auseinanderzusetzen. Da sich 2020 aufgrund der Corona-Pandemieviele bewährte Traditionen nur bedingt praktizieren lassen, bietet eine Plattform unter dem Motto „Weihnachten verbindet“ auf www.ebfr.de/weihnachten2020 viele Ideen und Angebote für Menschen in der Erzdiözese rund um das Weihnachtsfest an. Hier finden sich bistumsweite Aktionen wie die Krippenspielfeier oder das digitale Chorprojekt „Sing mit“. Gleichzeitig unterstützt das Erzbischöfliche Seelsorgeamt die Gemeinden mit einer „Weihnachtsbox“: Darin finden sich Informationen zur diözesanen Krippenspielfeier und dem Chorprojekt, Bastelvorlagen für einen Engel; Bausteine für Weihnachtsgottesdienste und die Weihnachtskarte des Erzbischofs. Unterschiedliche Engagierte stellen außerdem für diverse Zielgruppen Angebote vor, wie man zuhause Weihnachten feiern kann. Die Katholische Hochschulgemeinde in Mannheim hat beispielsweise insbesondere junge Erwachsene und Studierende im Blick und in Karlsruhe wurde ein Web-Hausgottesdienst für Familie entwickelt – alle Angebote lassen sich flexibel abrufen und individuell gestalten.

Zum Krippenspiel, das online abgerufen werden kann: Am 24.12.20 um 16:00 Uhr gibt es eine diözesanweite Krippenfeier im Livestream. Dieser wird aus der Jugendkirche Samuel in Mannheim gesendet – mit Einspielungen zum Krippenspiel mit den Fidelisknaben Hohenzollern aus der Kirche St. Johann in Sigmaringen sowie mit musikalischen Beiträgen des Jugendchores St. Oswald aus Buchen. Die Wortgottesfeier wird auf dem Youtube-Kanal der Erzdiözese, auf www.ebfr.de/livestream sowie direkt auf der Seite www.ebfr.de/krippenfeier übertragen und bleibt auch danach zum Anschauen und Mitfeiern online.

Zu den Gottesdiensten: Wichtig zu beachten: Aufgrund der aktuell sehr dynamischen Situation sind die Planungen für die Weihnachtstage in den einzelnen Gemeinden meist noch nicht abgeschlossen. Sämtliche Aktivitäten im Erzbistum Freiburgwerden selbstverständlich unter Vorbehalt hinsichtlich aktueller Infektionszahlen und unter Einhaltung der aktuell geltenden Regelungen aus der Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg und der Erzdiözese Freiburg konzipiert.

Momentan bedeutet das in Baden-Württemberg zunächst grundsätzlich: Gottesdienste gelten als wichtiger Grund, das Haus auch während der Ausgangsbeschränkungen zu verlassen. Allerdings empfiehlt das Erzbistum den Kirchengemeinden, ihre Gottesdienstpläne, d.h. die Zeiten der Gottesdienste, so zu verändern, dass die Gläubigen um 20.00 Uhr zu Hause sein können. Für Gottesdienste am 24. Dezember abends gibt es diese Empfehlung nicht, d.h. hier sind Besuche der Christmette (also zu einem späteren Zeitpunkt am Abend)möglich.

Die Gesundheit aller Gottesdienstbesucher ist uns besonders wichtig. Daher tun wir alles, was uns möglich ist, damit so viele Gläubige wie möglich einen sicheren Weihnachtsgottesdienst feiern können. Neben den allgemeinen Hygieneregeln(unter www.ebfr.de/corona gibt es aktuelle Informationen zu bestehenden Regelungen) ist es deshalb erforderlich, dass die Kontaktdaten der Personen erfasst werden. Zudem bitten wir alle, die einen Gottesdienst besuchen möchten, sich schon jetzt zu informieren: Welche Gottesdienste gibt es in meiner Pfarrei? Wie kann ich mich anmelden und gibt es überhaupt noch freie Plätze?

Mit einer vorherigen Anmeldung können Warteschlangen vor den Kirchen vermieden werden. Die Möglichkeit zur Voranmeldung und Reservierung regelt jede Seelsorgeeinheit individuell. Es gibt auch Planungen für Gottesdienste im Freien oder Krippenspiele,diese sind aber ebenfalls von den dann geltenden Regelungen und natürlich auch der Wetterlage abhängig. Selbstverständlich überträgt das Erzbistum Freiburg auch über die Feiertage die Gottesdienste aus dem Freiburger Münster: Unter www.ebfr.de/livestream können diese abgerufen werden.

Zur musikalischen Gestaltung der Gottesdienste: Wir sind uns dessen bewusst, dass gerade das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern für viele Menschen ein wichtiger Bestandteil eines Gottesdienstes zu Weihnachten ist. Allerdings bleibt der Gemeindegesang im Erzbistum Freiburg aufgrund der Situation weiterhin untersagt. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Musik geben wird. Kantoren und Scholen oder Musiker stehen bereit, um in kleiner Besetzung den Gottesdienst feierlich mitzugestalten.

