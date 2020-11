Neckar-Bergstraße: Wie gehen die Sternsinger mit Corona um?

Die Sternsinger in der Region treten in diesem Winter wegen der Coronapandemie, wenn überhaupt, nur unter erschwerten Bedingungen in Aktion. Die Verantwortlichen in den einzelnen Gemeinden haben sich trotzdem einiges überlegt, auch wenn viele ihrer Überlegungen vorläufig sind. Ein Überblick:

Heddesheim

In Heddesheim ist abschließend noch nichts entschieden, teilt Ursula

...