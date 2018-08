„Neckarpiraten“ erkunden das Gewässer

Anzeige

Wie Flusswanderer Ringer mitteilt, gibt es die „Neckarpiraten“-Touren wöchentlich. Weitere Ferienkurse finden am 21. und 28. August sowie am 4. September jeweils dienstags von 10 bis 12 Uhr statt, so es das Wetter erlaubt (Anmeldung: www.dieflusswanderer.org). Beim jüngsten Ausflug machte Ringer unter anderem auch mit „Unterwassersalat“ bekannt. pj

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.08.2018