Netz der Pflegeberatung wird ausgebaut

Es kann schneller kommen, als man denkt. Ein Sturz, ein Schlaganfall oder eine andere Krankheit wirft einen Menschen von heute auf morgen aus der Bahn. Die Familie ist oft ratlos und geplagt von vielen Fragen: Wo gibt es Pflegeeinrichtungen, wo sind Plätze frei? Wer bietet Pflege auch ambulant an, wer hilft spontan? Wohin muss ich mich wenden? Wer bezahlt das alles?

Hilfe bieten in solchen Fällen die Pflegestützpunkte des Rhein-Neckar-Kreises. Sie dienen als zentrale Anlaufstelle zur ersten Klärung dieser und anderer Fragen. Bislang gibt es Beratungsstellen in Ladenburg und Ilvesheim, ab 2021 sollen weitere Angebote in fast allen Städten und Gemeinden folgen. Das kündigte Sozialarbeiterin Margita Kuxmann jetzt im Seniorenbeirat der Gemeinde Edingen-Neckarhausen an.

Der Umfang des Beratungsangebotes richtet sich dabei nach der Zahl der Einwohner. Für Edingen-Neckarhausen sind laut Kuxmann pro Woche zwei Stunden am Vormittag und zweieinhalb am Nachmittag vorgesehen. Die Sozialarbeiterin macht selbst Hausbesuche und unterstützt die Nachbarschaftshilfe, wie sie dem Ausschuss berichtete. Die Beratung der Pflegestützpunkte sei eine gesetzliche Aufgabe und erfolge neutral, die Städte und Gemeinden müssten lediglich Räumlichkeiten bereitstellen.

Gemeinderat Dietrich Herold (UBL-FDP/FWV) war voll des Lobes für die Mitarbeiterin: „Vielen Dank, dass es Sie gibt. Wir können froh sein, dass wir so ein fantastisches Team in unserem Sozialamt haben.“ Edingen-Neckarhausen sei „recht komfortabel ausgestattet“ im Vergleich zu den großen Kreisstädten. „Am Raum soll das Angebot nicht scheitern“, betonte er und verwies auf barrierefreie Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Rathauses in Edingen und im Schloss in Neckarhausen. „Das passt“, befand auch Bürgermeister Simon Michler. „Das Angebot ist kostenlos, aber nicht umsonst“, fasste Herold zusammen. Auf eine entsprechende Nachfrage von Brigitte Häusle versicherte Kuxmann, die Pflegestützpunkte müsse es geben: „Das ist zeitlich nicht begrenzt.“ Der Ausschuss begrüßte die die Initiative des Kreises.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.12.2019