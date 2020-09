Neue Literaturreihe startet

Ladenburg hat eine neue monatliche Literaturreihe: Zum Start von „Flaneure & Flaneusen“ (wir berichteten bereits) am Donnerstag, 24. September, ist um 19 Uhr die Autorin Annette Pehnt zum Spaziergang durch die Stadt eingeladen. Begleitet durch die örtlichen Moderatorinnen Carolin Callies und Kristin Wolz erzählt die Kölnerin unterwegs von ihrem jüngsten und bereits mit dem Rheingau-Literaturpreis 2020 ausgezeichneten Roman „Alles was Sie sehen ist neu“, aber auch von ihrer kreativen Arbeit. Die Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgen alles über Funkempfänger, die am Treffpunkt Stadtbibliothek (Hauptstraße 8) ausgeliehen werden. Karten zu 5 Euro können bei Buchhandlung am Rathaus in der Domhofgasse 3 (Telefon 06203 / 12111) vorbestellt werden. pj

