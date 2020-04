Neue Regeln zu Sitzungen

Die Landesregierung Baden-Württemberg hat Regelungen auf den Weg gebracht, die es leichter machen sollen, Gemeinderatssitzungen über Videokonferenzen abzuhalten. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landtagsabgeordneten Uli Sckerl (Grüne) hervor. Bis Ende des Jahres 2020 sollen virtuelle Sitzungen auch ohne entsprechende Änderung der örtlichen Hauptsatzung möglich sein.

Den Gemeinderäten und Kreistagen soll so ermöglicht werden, in einfachen Fällen und in absoluten Ausnahmesituationen notwendige Sitzungen in Form einer Videokonferenz oder auf vergleichbare Weise durchzuführen. Das gilt weiter auch für die Zweckverbände.

Landtag muss entscheiden

Themen einfacher Art, die bisher schon im Umlaufverfahren entschieden werden konnten, dürfen ab sofort ebenfalls virtuell beraten und beschlossen werden. Eine weitere Neuerung der Gesetzesänderung ist, dass in Zukunft auch für die vorberatenden Ausschüsse Videokonferenzen möglich sind. Der Gesetzesentwurf wird am Mittwoch, 29. April, und am Donnerstag, 7. Mai, vom Landtag in Stuttgart in erster und zweiter Lesung beraten und beschlossen. red/tge

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.04.2020