Neue Zeiten für Müllentsorgung

Ab dieser Woche gelten in den Müllentsorgungsanlagen der AVR an Samstagen neue Öffnungszeiten. Das teilte das Unternehmen mit. Zur AVR gehört unter anderem auch die Anlage in Hirschberg. Sie hat ab September – über die regulären Öffnungszeiten unter der Woche hinaus – nur am vierten Samstag des Monats für vier Stunden geöffnet, und zwar am 26. September, 24. Oktober und 28. November. Von Montag bis Freitag ist sie von 15 bis 19 Uhr offen.

Die AVR-Anlagen in Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg sind bereits wieder seit Mai für alle Einwohner und für gewerbliche Anlieferer des Rhein-Neckar-Kreises geöffnet. Es kann zu längeren Wartezeiten kommen, da nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen eingelassen wird, so das Unternehmen. Die angelieferten Abfälle sollten vorsortiert sein, so dass sich der Entladevorgang nicht unnötig verzögert. Das Tragen eines Mundschutzes sowie die Einhaltung des Sicherheitsabstandes von 1,50 Metern sind bei der Anlieferung auf den Anlagen Pflicht. red/tge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.06.2020