Neuer Chef des KSV ist Herbert Graf

Einer der größten Vereine der Region hat einen neuen Vorsitzenden: Am Freitagabend wurde Herbert Graf an die Spitze des Kraft-Sport-Vereins (KSV) Schriesheim gewählt, sein Stellvertreter wurde Dieter Philipp. Zuvor hatten der bisherige Vorsitzende Sven Witteler und seine Stellvertreterin Gabriele Katz ihren endgültigen Rücktritt erklärt.

Gerade die Entscheidung von Katz war für viele KSV‘ler schmerzlich. Sie ist seit 35 Jahren Mitglied im KSV, war 16 Jahre lang Übungsleiterin und gehörte mehr als 21 Jahre zum engeren Kreis des Vorstandes. „Dieser Schritt ist mir nicht leicht gefallen, doch die derzeitige Situation lässt nichts anderes zu“, bedauerte sie. „Mit einem starken Gegenwind lasse sich nun mal nicht arbeiten“, begründete sie ihren Rücktritt.

Als vor drei Jahren Sven Witteler euphorisch den Vorsitz des KSV übernahm, hatte er sich auch gleich seine Schulden von rund 280 000 Euro und einen Investitionsstau von 300 000 Euro mit aufgebürdet. Anstatt aber alles daran setzen zu können, den Verein aus den Schulden zu holen, taten sich immer neue Nebenkriegsschauplätze auf – doch trotz aller Querelen schaffte er es, den immensen Schuldenberg innerhalb von drei Jahren auf 67 000 Euro zu drücken. Zudem schaffte er es, noch einen Überschuss von 41 000 Euro zu erwirtschaften.

„Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, hätte es neun Jahre gedauert, den bombastischen Schuldenberg abzubauen“, fasste die scheidende zweite Vorsitzende Gabriele Katz in ihren Ausführungen den Grund beider Rücktritte zusammen. Ein weiterer Anlass seien die internen Querelen und die „Arroganz einiger Mitglieder“ gewesen.

Sparkurs fortsetzen

Eigentlich hätte der neue Vorsitzende Herbert Graf gänzlich auf eine Vorstellung seiner Person verzichten können, so bekannt ist er hier. Gespannt waren die Mitglieder hingegen, wie er den „in die Jahre gekommenen Verein“, wie er ihn nannte, zu führen gedenkt.

In seiner ersten Ansprache bekannte Graf, dass er nie das Bedürfnis hatte, den KSV zu führen, und es waren vieler Gespräche notwendig, bis er dazu bereit war. Er nannte einige Aufgaben, die derzeit Priorität haben. Vorrangig werde er den eingeleiteten Sparkurs nicht nur weiterführen, sondern noch verschärfen. So müssten die Verbindlichkeiten reduziert werden, um handlungsfähig zu bleiben. Zugleich stünden Investitionen an, wie beispielsweise für Sanierungen in der Halle.

Weiter will Graf das Sponsoring forcieren. „Der Verein kann nur funktionieren, wenn alle am selben Strang ziehen und vernünftig miteinander umgehen“, so der neue Vorsitzende. Er werde den in der Vergangenheit bestehenden „Egoismus der Abteilungen“ nicht zulassen.

Auch sein Stellvertreter und Wunschkandidat Dieter Philipp ist allen gut bekannt. Er ist seit 44 Jahren Mitglied im Schriesheimer Kraft-Sport-Verein, hat über 20 Jahre hinweg aktiv gerungen und leitete vier Jahre lang die Abteilung Ringen.

