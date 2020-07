Neuer Plan gilt ab sofort

Der neue Flächennutzungsplan (FNP) des Nachbarschaftsverbands Heidelberg-Mannheim ist am Dienstag in Kraft getreten. Der Plan legt fest, wo die 18 Verbandskommunen in den kommenden Jahren Wohn- und Gewerbeflächen entwickeln dürfen – es aber keinesfalls müssen. „Eine Pflicht, Baugebiete zu entwickeln, besteht für die Gemeinden nicht“, betont der Nachbarschaftsverband in seiner Mitteilung.

Insgesamt sieht der neue FNP rund 485 Hektar für den Wohnungsbau vor, 67 Hektar weniger als zuvor. Auf 438 Hektar könnten die Gemeinden Gewerbe ansiedeln (-29 Hektar). Etwa ein Drittel aller Entwicklungsflächen liegt auf den Konversionsarealen in Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen.

In den neuen FNP eingeflossen sind die Ergebnisse einer seit 2018 durchgeführten Öffentlichkeitsbeteiligung. In den meisten Kommunen war das Thema unstrittig. Heftig diskutiert wurde hingegen in Edingen-Neckarhausen, insbesondere über die Größe der möglichen Baufläche im Mittelgewann. Mehrfach beschäftigte sich der Gemeinderat mit dem Thema. Im alten FNP war das Areal mit knapp elf Hektar enthalten – jetzt sind es noch 7,5. agö

