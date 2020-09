Neuer Wein und Zwiebelkuchen

Auch, wenn das große Fest ausfällt: Der DRK-Ortsverein Edingen möchte am Kerwe-Wochenende die Bürger mit Zwiebelkuchen und Neuem Wein verwöhnen. Am Samstag, 3. Oktober, ist das DRK daher wie zur Kerwe gewohnt von 9 bis 13 Uhr mit der fahrenden Straußwirtschaft auf den Straßen von Edingen unterwegs. „Wer uns auf der Wegstrecke nicht antrifft oder unser Rufen nicht hört, kann gerne von 11.30 bis 12 Uhr auf dem Messplatz (Rathausstraße) vorbeischauen, um sich mit Zwiebelkuchen und Neuem Wein zu versorgen“, kündigen die fahrenden DRK-Wirte an.

Speisen und Getränke sind nur zum Mitnehmen, beim Kauf ist ein Mundschutz zu tragen. Über Route und Haltepunkte informiert das DRK auch live während der Fahrt auf seiner Facebook-Seite. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.10.2020