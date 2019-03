Neues Buskonzept gescheitert

Zum Artikel: „RNV ist zufrieden: Es läuft besser als gedacht“, MM vom 20. Februar 2019

Es kam, wie es das Aktionsbündnis Bürgerorientierter ÖPNV (ABÖ) Seckenheim schon vorausgesehen hatte. Die Vertreter der RNV präsentieren zufrieden ihre Fahrgastzahlen. Sechs Prozent Fahrgastzahlensteigerung auf der Linie 43 und 40 scheinen den „neuen Linienverlauf“ quer durchs verkehrsberuhigte Wohngebiet in Seckenheim bis nach Mitternacht und ab 4 Uhr morgens vollauf zu bestätigen.

Doch schon in der Sitzung des Bezirksbeirates regen sich Zweifel. Vergleichsbasis waren Zahlen aus 2014, und in der Zwischenzeit gab es im Industriegebiet Friedrichsfeld gewaltigen Zuwachs. Zudem wurden die Taktung erhöht und die Anschlüsse an die S-Bahn verbessert. Sollte der Zuwachs für die Buslinie 43 durch die beiden Haltestellen im Wohngebiet herrühren, so müssten sich dort Gruppen von Fahrgästen auf den ein Meter breiten Gehwegen aufreihen.

Tatsächlich werden die Haltestellen besser genutzt als mit der früheren, viel zu selten gefahrenen, Ortskernlinie 41. Doch eine 88-prozentige Steigerung der Zustiege/Ausstiege bei den Haltestellen Meßkircher Straße und Innerer Heckweg anzupreisen ist Augenwischerei. Abwanderungen von den anderen Haltestellen wurden nicht mit berechnet. Nimmt man nur die Haltestelle Zähringer Straße, von der viele Fahrgäste abgewandert sind, mit hinzu, kommt das ABÖ mit zwei Prozent Steigerung auf eine schwarze Null.

Mit diesen Zahlen den Linienverlauf als „sich bewährt“ zu beschreiben, offenbart das Scheitern des neuen Buskonzeptes. Denn auf dem bisherigen Streckenverlauf der Linie 43 sind die Zahlen eingebrochen und sorgen sogar für ein klares Minus. Im Weiteren zeigen die Fahrgasterhebungen des ABÖ, dass eher die Anbindung ans Rathaus Seckenheim als die nach Friedrichsfeld eine Rolle spielt, ein klarer Punkt, der eher für eine besser aufgestellte Ortskernlinie spricht.

Denn von einer Lösung der Verkehrsproblematik durch die 1,5 Meter kürzeren Midibusse ist im Gegensatz zu der Darstellung der RNV leider nicht zu sprechen. Gerade auch im Hinblick auf weitere Steigerungen der Fahrgastzahlen stellt die Einschränkung auf Midibusse eine Sackgasse dar. Bereits heute stoßen diese morgens an ihre Kapazitätsgrenzen. Aus Sicht des ABÖ kann nur ein Paradigmenwechsel zur Lösung beitragen und wirklich Fahrgastzahlen erhöhen. Eine von mehreren Möglichkeiten wäre hier die Wiedereinführung einer erweiterten Ortskernlinie im Kleinbusbetrieb.

