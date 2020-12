Neun weitere Corona-Opfer im Landkreis

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte, waren es sieben Frauen (zwei zwischen 80 und 90 Jahre, fünf zwischen 90 und 100) und zwei Männer (Alter zwischen 80 und 90 Jahre). Aufgrund des Persönlichkeitsschutzes sowie des Schutzes der trauernden Angehörigen nennt die Behörde in Absprache mit dem Sozialministerium keine weiteren Details zu den Opfern.

Die Zahl der Fälle ist Stand Mittwoch um 145 auf 6634 gestiegen. In der Statistik des Landratsamtes sind jetzt 1093 aktive Fälle verzeichnet. Dabei handelt es sich um Personen, die aktuell positiv getestet sind und sich deshalb in Quarantäne befinden. Gestiegen ist auch die Zahl der Genesenen. Sie liegt jetzt bei 5434. Als wichtiger Wert gilt die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche, bezogen auf 100 000 Einwohner. Sie lag am Mittwoch bei 142,9 und damit fast wieder so hoch wie fünf Tage zuvor. Nachfolgend die Fallzahlen aus den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße (in Klammern jeweils die Zahl der noch aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 177 (25)

Heddesheim: 200 (38)

Hirschberg: 132 (31)

Ilvesheim: 120 (17)

Ladenburg: 152 (24)

Schriesheim: 145 (13)

Weinheim: 652 (74)

