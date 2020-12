Neun weitere Corona-Tote

Der Rhein-Neckar-Kreis rast immer schneller auf die 200er-Marke bei der Sieben-Tage-Inzidenz zu (Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche, bezogen auf 100 000 Einwohner). Wenn an drei Tagen in Folge die kritische 200er-Schwelle überschritten wird, muss der Rhein-Neckar-Kreis noch schärfere Schutzmaßnahmen ergreifen. Am Freitag lag der Wert bei 191,8 (Vortag 187,8).

Es wurden 195 neue Infektionen gemeldet, das Landratsamt verzeichnete darüber hinaus neun weitere Tote im Zusammenhang mit Covid-19. Es verstarben vier Männer (drei zwischen 80 und 90, einer zwischen 90 und 100 Jahre alt) und fünf Frauen (drei zwischen 80 und 90, zwei zwischen 90 und 100). Weitere Einzelheiten gibt die Behörde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht bekannt.

Die Gesamtzahl der Corona-Fälle bisher liegt im Kreis nun bei 7997. Genesen sind mittlerweile 6373 Personen. Es gibt noch 1481 „aktive Fälle“, das sind Menschen, die aktuell positiv getestet sind und sich deswegen in Quarantäne begeben mussten.

Die Fallzahlen aus den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße (in Klammern die noch aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 214 (25)

Heddesheim: 249 (55)

Hirschberg: 147 (23)

Ilvesheim: 141 (17)

Ladenburg: 186 (36)

Schriesheim: 179 (34)

Weinheim: 747 (98)

