Neustadt: A 65 nach schwerem Lkw-Unfall voll gesperrt

Nach einem schweren Unfall auf der A 65 in Höhe Neustadt-Süd ist die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe seit Montagmittag voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Lkw-Fahrer ein ungesichertes Pannenfahrzeug am Straßenrand übersehen. Mit seinem Lkw touchierte er den Pkw, übersteuerte und überschlug sich. Die Autobahn ist bereits ab Höhe Neustadt-Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe voll gesperrt.

Per Twitter bat die Polizei Verkehrsteilnehmer, die Strecke ab Hassloch weiträumig zu umfahren. Vor der Unfallstelle hat sich laut Verkehrsfunk bereits ein Stau von drei Kilometern Länge gebildet.