Nicht alle gegen Baugebiete

Wo sollen Flächen für Baugebiete reserviert werden, wo Natur und Landwirtschaft auf jeden Fall erhalten bleiben? Das Thema bewegt die Bürger in den Gemeinden offensichtlich unterschiedlich stark. In Edingen-Neckarhausen ist die Sensibilität seit dem Bürgerentscheid zum Mittelgewann besonders hoch. Hier gingen die meisten Stellungnahmen zum Vorentwurf des Flächennutzungsplans ein. Ein Überblick:

Edingen-Neckarhausen: Aus der Gemeinde sind 77 Stellungnahmen eingegangen, davon wurden 15 bei der öffentlichen Bürgerinformation übergeben. Unterzeichnet haben insgesamt 254 Bürger. 45 Stellungnahmen beziehen sich auf die Sicherung von Flächen für Erholung, Natur und Landschaftsschutz. Ein Einwand beinhaltet eine Liste mit 141 Unterschriften gegen eine mögliche Bebauung im Kirchhofpfad. Die Bereitstellung von Flächen für den Wohnungsbau wird in 51 Zuschriften generell befürwortet, 28 davon wollen aber vorrangig kleine Baugebiete. Auf die Nutzung von Potenzialen im Bestand heben 18 Stellungnahmen ab. Speziell für das Mittelgewann wird in 28 Schreiben eine Bebauung befürwortet (fünf davon aber nur in einem Teilbereich). 25 Zuschriften sprechen sich gegen ein Baugebiet an dieser Stelle aus.

Heddesheim: Eine von zwei Stellungnahmen bezieht sich auf Mannheimer Gemarkung. Die zweite Zuschrift fordert den generellen Verzicht auf weitere Flächenversiegelungen. Zudem kritisiert der Absender – wie auch BUND und NABU in Edingen-Neckarhausen –, dass der Landschaftsplan mit den ökologischen Belangen nicht berücksichtigt werde bzw. dieser veraltet sei. Der Nachbarschaftsverband widerspricht. Inhalte des Landschaftsplans seien für die relevanten Flächen soweit notwendig aktualisiert worden und im Vorentwurf des Flächennutzungsplans aufgeführt.