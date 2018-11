Nicht alle wurden herzlich empfangen

Das Ziel verschiedene Kulturen ins Gespräch zu bringen, ist den Organisatoren der neuen Veranstaltungsreihe „Miteinander statt Gegeneinander“ vollauf gelungen. Die Literaturgruppe des Kunstvereins Heddesheim hatte sich für den Auftakt die Unterstützung des Arbeitskreises Flucht und Asyl, des Vereins Multikulturelles Frauentreffen, der Volkshochschule sowie der Gemeindebücherei gesichert. 80 Gäste kamen in den Vereinsraum im Bürgerhaus – viel mehr, als die Organisatoren erwartet hatten. Zusätzliche Stühle mussten herangeschafft werden.

Drei Frauen standen am ersten Abend der Veranstaltungsreihe im Mittelpunkt. Frauen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten und in Heddesheim eine neue Heimat gefunden haben. Eva Martin-Schneider führte als Moderatorin durch den Abend.

Nurten Bulut schilderte ihren Weg aus der Türkei nach Heddesheim. Ihr Vater kam mit seiner Familie zum Arbeiten nach Deutschland – „Neun Jahre war ich damals alt.“ Nurten Bulut besuchte die Schule, machte später Abitur und studierte islamische Wissenschaften und Chemie. Die Mutter zweier Kinder erinnert sich an die Zeit in der Türkei. „Ich hatte eine schöne Kindheit dort, erinnere mich gern an die Zeit bei den Großeltern“. Sie erklärte den Zuhörern: „Die Bildungsmöglichkeiten sind hier weitaus besser.“ Noch eine Prüfung müsse sie ablegen, dann kann sie in ihrem Fach in der chemischen Industrie wieder arbeiten. Am gesellschaftlichen Leben in Heddesheim nimmt sie mit ihrer Familie teil, hat viele Menschen kennengelernt. Den Zuhörern trug sie ein Gedicht eines türkischen Philosophen vor.

Flucht vor den Russen

Resi Vierling wurde in Katsch, im heutigen Serbien, als Theresia Bauer geboren. Mit ihren Eltern flüchtete die damals Sechsjährige 1945 nach Deutschland: „Wären wir nicht vor den Russen geflohen, hätten sie uns ins Lager gesteckt.“ Nach einigen Stationen landeten die Bauers in der Kurpfalz. „Wir wurden hier nicht freundlich aufgenommen“, erinnert sich Resi Vierling: „Der Bürgermeister wollte nicht, dass wir hierbleiben.“ Sie heiratete später den Heddesheimer Karl-Heinz Vierling, der oft Vorwürfe hören musste, weil er ein „Flüchtlingsmädchen“ zur Frau nahm. Heute hat sich das Ehepaar längst einen Namen als erfolgreiche Hühnerzüchter gemacht und arbeitet ehrenamtlich in der AWO. Ein Kochbuch und eine Landkarte ihrer alten Heimat zeigte Resi Vierling den Gästen im Bürgerhaus.

Seit eineinhalb Jahren ist die studierte Zahntechnikerin Bahaa Jbara in Deutschland. Zwei Kinder hat sie und möchte wieder in ihrem Beruf arbeiten. In der kurzen Zeit hat sie bereits gut Deutsch gelernt. Ihr Mann wollte nicht in der syrischen Armee dienen und musste fliehen, erzählt sie. Bahaa Jbara kam mit den Kindern nach.

„Mein Kopftuch trage ich schon immer aus Überzeugung“, sagte sie. „Der Krieg in Aleppo war unerträglich“, erzählte die selbstbewusste Frau. Sie spielte den Zuhörern ein traditionelles, syrisches Lied vor und zeigte ihnen ein syrisches Festkleid. „Ich danke den deutschen Menschen für die Aufnahme in ihrem Land“, war ihr Schlusswort.

Die Literaturgruppe mit Lioba Geier, Dörthe Klumb, Heide Raiser, Lore Urban und Eva Martin-Schneider trug Briefe zweier arabischer Flüchtlinge vor und führte einen Dialog zum Artikel 1 des Grundgesetzes. Fragen, die aus dem Publikum kamen, sollen bei weiteren Veranstaltungen behandelt werden. Dazu gehören die Themen: Angst vor dem Fremden, Vorurteile, der Koran, Fluchtwege, Hass auf Flüchtlinge und die Denkweisen anderer Kulturen. „Jeder Mensch ist wertvoll, weil er ein Mensch ist“, stellte Eva Martin-Schneider fest und forderte dazu auf, miteinander zu reden statt gegeneinander.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018