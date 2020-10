1940 war ein schreckliches Jahr für die Weinheimer Juden, aber auch für die Bewohner des damaligen Kreispflegeheims in Weinheim; dort lebten überwiegend Menschen mit einem geistig-psychischen Defizit. Im Oktober 1940, der Zweite Weltkrieg tobte seit über einem Jahr, wurden sie in Weinheim aufgespürt, verhaftet und schließlich deportiert. Für viele war es der Beginn einer tödlichen Fahrt, die im Konzentrationslager endete.

Am 15. Oktober 1940 traf es die Bewohner des Heims; sie wurden nach Grafeneck gebracht, einem Tötungslager auf der Schwäbischen Alb. Wenige Tage später, am 22. Oktober, wurden die Weinheimer Juden im Schlosshof zusammengetrieben und in Lastwagen verladen. Das Ziel: Gurs in Südfrankreich. Kaum jemand kehrte von dort zu dieser Zeit lebend zurück.

Ausstellung wird eröffnet

Die Stadt Weinheim gedenkt dieser beiden tragischen Ereignisse, die sich zum 80. Mal jähren, mit einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung am Mittwoch, 21. Oktober, 20 Uhr, an der Zeder im Kleinen Schlosspark am Schloss. Die Organisatoren der Stadtverwaltung haben dazu historisches Material zusammengetragen und auf großen Stellwänden eine Ausstellung vorbereitet, die gleichzeitig eröffnet wird. Oberbürgermeister Manuel Just wird eine Ansprache halten. Bürger sind zur Teilnahme an dieser Gedenkveranstaltung eingeladen.

Die Ausstellung trägt den Titel „Niemals vergessen“ und wird auch über die Gedenkstunde hinaus aufgebaut bleiben. Sie liefert Informationen zu den Deportationen, zu der historischen Einordnung und schildert Weinheimer Einzelschicksale. whm

