Nilgans-Familie auf Abwegen

Eine grobe Gefährdung des Straßenverkehrs machten gleich mehrere Anrufer und Zeugen die Beamten des Polizeipostens Seckenheim am vergangenen Dienstagmorgen auf aufmerksam. Die sofort ausgerückte Streife konnte die Verursacher in der Konstanzer Straße stellen. Zwei Nilgänse und der neunköpfige, gefiederte Nachwuchs waren für die Aufregung verantwortlich. Einem „Platzverweis“ der Beamten kamen die betroffenen Tiere sofort nach und watschelten über die Schwaben- und Seckenheimer Hauptstraße in Richtung Neckar. Hierfür wurde der Verkehr teilweise angehalten, zu Behinderungen kam es jedoch nicht. Verletzt wurde bei dem Einsatz weder Mensch noch Tier. red