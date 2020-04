Noch 147 Infizierte

Aktuell sind laut der offiziellen Statistik noch 147 Einwohner des Rhein-Neckar-Kreises mit dem Corona-Virus infiziert. Das geht aus den jüngsten Zahlen des Landratsamts vom Donnerstag hervor. Demnach kamen gegenüber dem Vortag fünf neue Fälle hinzu, so dass bisher insgesamt 860 Personen positiv auf das Virus getestet wurden. 687 von ihnen gelten als genesen, 26 sind gestorben.

In den Städten- und Gemeinden des Verbreitungsgebiets dieser „MM“-Ausgabe kamen keine neuen Fälle hinzu. Noch infiziert und in Quarantäne sind in Edingen-Neckarhausen sieben Personen, in Heddesheim sechs, in Hirschberg drei, in Ladenburg und in Schriesheim jeweils zwei. In Ilvesheim, wo es bisher zehn Corona-Fälle gab, ist aktuell niemand mehr infiziert. agö

