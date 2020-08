Noch 26 Personen infiziert

Die Zahl der noch mit Corona infizierten Menschen im Rhein-Neckar-Kreis hat sich nochmals verringert. Waren es am vergangenen Freitag noch 33 Personen, so sank die Anzahl am Samstag auf 28, am Sonntag auf 23. Am Montag waren es allerdings wieder 26. Das zeigen die neuesten Daten, die das Landratsamt täglich veröffentlicht. Um sechs erhöht hat sich die Gesamtzahl der Fälle. Laut Faktenblatt stiegen sie über das Wochenende von 1105 auf 1111. Genesen sind indes 1045 Menschen. Am vergangenen Freitag waren es 1032. Die Zahl der Todesfälle liegt weiter bei 40.

Zwei Mal in der Woche, immer montags und donnerstags, veröffentlicht die Behörde genaue Zahlen aus den Kommunen. Im „MM“-Verbreitungsgebiet der Ausgabe „Neckar-Bergstraße“ gibt es weiterhin einen aktiven Fall in Edingen-Neckarhausen. Corona-frei sind Heddesheim, Ladenburg, Schriesheim, Ilvesheim und Hirschberg. In der Zweiburgenstadt Weinheim, wo bisher 170 Fälle gemeldet wurden, sind aktuell noch vier Personen mit dem Virus infiziert. Eine Übersicht über die Zahl der Fälle in der Region bietet das umfangreiche Dossier zum Thema im Morgenweb. micha

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.08.2020