Noch 33 Personen infiziert

Die Zahl der noch mit Corona infizierten Menschen im Rhein-Neckar-Kreis hat sich weiter verringert. Waren es am Donnerstag noch 35 Personen, so lag die Zahl am Freitag bei 33 – also zwei weniger als am Vortag. Das zeigen die neusten Daten, die das Landratsamt täglich veröffentlicht. Allerdings sind auch zwei weitere Fälle bekannt geworden. Laut Faktenblatt stieg die Gesamtzahl von Donnerstag auf Freitag von 1103 auf 1105. In welcher Kommune diese aufgetreten sind, teilte die Behörde nicht mit. Diese detaillierten Angaben gibt es immer nur montags und donnerstags. Die Zahl der Genesenen Personen ist auf 1032 angestiegen. Die bisherigen Todesfälle in der Region liegen seit Tagen konstant bei 40.

Im Stadtgebiet Heidelberg, für das das Gesundheitsamt ebenfalls zuständig ist, sind derzeit zwölf aktive Fälle bekannt. Insgesamt waren oder sind 345 Menschen infiziert, davon genesen sind 326. In Heidelberg verstorben sind bisher sieben Infizierte.

Eine Übersicht über die Zahl der Fälle in der Region bietet das umfangreiche Dossier zum Thema im Morgenweb. micha

