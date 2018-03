Noch bis 16. März können sich die Bürger einbringen

Anzeige

Reicht die Entwicklung der Konversionsflächen dafür nicht aus?

„Nein“, sagt Verbandsgeschäftsführer Martin Müller, der zugleich die Planungsgruppe leitet. Außerdem wollten auch die übrigen Städte und Gemeinden Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten. Dieser soll ihnen in der Planung zugestanden werden, erklärt Müller.

In welcher Größe sieht der Vorentwurf Entwicklungsflächen vor?

Der Vorentwurf enthält insgesamt 490 Hektar Wohnbauflächen und 300 Hektar Gewerbeflächen für alle 18 Mitgliedsgemeinden zusammen. Die Flächen können in zwei Zeitstufen – kurz-/mittelfristig sowie mittel-/langfristig – realisiert werden. Sie müssen es freilich nicht – das entscheidet jede Kommune selbst.

Wo finde ich Unterlagen zum Flächennutzungsplan?

Der Vorentwurf ist im Internet unter www.nachbarschaftsverband.de einsehbar. Dort können auch die Kapitel für jede einzelne Gemeinde mit den zugehörigen Flächensteckbriefen heruntergeladen werden.

Welche Möglichkeiten der Beteiligung gibt es?

Noch bis zum 16. März können Bürger und Behörden ihre Stellungnahmen zum Vorentwurf einbringen. Das geht zum Beispiel per Post an Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim, Collinistraße 1, 68161 Mannheim oder per E-Mail an nachbarschaftsverband@mannheim.de.

Wie geht es nach der Öffentlichkeitsbeteiligung weiter?

Der Nachbarschaftsverband wertet alle Zuschriften aus, danach können die Mitgliedskommunen ihre Stellungnahmen abgeben. Dazu haben sie bis zum 8. Juni Zeit. Ganz am Ende des Verfahrens entscheidet die Verbandsversammlung. agö

