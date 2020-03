Notbetreuung der Kinder ist überall angelaufen

Nach der Schließung von Schulen und Kindergärten ist in den Städten und Gemeinden die Notbetreuung von Kindern angelaufen. Das Angebot richtet sich ausdrücklich nur an die Kinder von Eltern, die in sogenannten systemrelevanten Berufen tätig sind, also zum Beispiel als Arzt oder Krankenpfleger oder bei Feuerwehr und Polizei arbeiten. Wir haben uns umgehört, wie es vor Ort läuft.

Edingen-Neckarhausen: In den Schulen sind Stand Dienstag vier Kinder in Edingen und drei Kinder in Neckarhausen untergebracht, wie Thea-Patricia Arras von der Stabsstelle mitteilt. Die Betreuung erfolgt in den Schulen und wird vormittags von Lehrern und nachmittags von den Hort- und Kernzeitbetreuern übernommen.

Heddesheim: 13 Anmeldungen für die Notbetreuung in den Kindergärten und Krippen gab es nach Auskunft von Hauptamtsleiter Julien Christof in Heddesheim. Hinzu kommen zehn Kinder an der Hans-Thoma-Grundschule. „Wir mussten ein paar Anfragen ablehnen, weil nicht beide Eltern in der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeiten“, ergänzte er. In den kommenden Tagen werde man gemeinsame Regelungen erarbeiten, in welchen Teams und mit welchem Personal die Kinder betreut werden sollen.

Ilvesheim: In Ilvesheim laufen die Fäden bei Hauptamtsleiter Marc Schneider zusammen. „Wir haben am Samstag Sonderschichten geschoben“, berichtet er von den Vorbereitungen. Insgesamt werde das Angebot von 20 bis 25 Kindern genutzt. Vor allem im Neubaugebiet Mahrgrund wohnten einige Ärzte, die in Kliniken in Mannheim und Heidelberg tätig seien, erläutert er den großen Bedarf. Bei der Betreuung achte die Gemeinde auf die Bildung kleiner Gruppen, um die Infektionsgefahr möglichst gering zu halten.

Ladenburg: In Ladenburg befanden sich am Dienstag insgesamt 36 Kinder in der Notbetreuung. Die Mädchen und Jungen verteilen sich auf mehrere Einrichtungen, nämlich Günther’sche Kita (acht Kinder), Römernest (sechs), AWO Kindervilla (sechs) und Haus des Kindes (16).

Schriesheim: Die Notfallbetreuung in den Krippen wird von den dortigen Trägern organisiert, während die in Schulen und Hort von den jeweiligen Einrichtungen übernommen wird. Darüber informiert Robert Eszterle vom Hauptamt, der betont: „Für diese Bereiche habe ich keine Kinderzahlen und keine Angaben zum Personal.“ Soweit es die fünf städtischen Kindergärten und das Altenbacher Kinderhaus betrifft, liegen aktuell acht Anmeldungen vor. Formulare gibt es bei den Einrichtungsleitungen, die Betreuung erfolge in dem Umfang, wie er von den Eltern angegeben wurde, so Eszterle weiter. Alles gelte nur für Eltern mit „systemrelevanten“ Berufen.

