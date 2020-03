Notbetreuung vor Ort

Auch in der Kindertagesstätte Römernest gibt es eine Betreuung. Klaus Backes

Ab Dienstag, 17. März, sind aufgrund der Corona-Krise Schulen und Kindertagesstätten in Baden-Württemberg geschlossen. Wie Bürgermeister Stefan Schmutz in einer Pressemeldung mitteilt, gibt es dann in Ladenburg eine Notbetreuung für Kinder bis Klasse 6. „Vorrangigen Anspruch“ haben Erziehungsberechtigte mit Berufen, die zur Aufrechterhaltung von gesellschaftlichen Funktionen wie Gesundheit, Sicherheit und wirtschaftliches sowie soziales Wohlergehen der Bevölkerung besonders wichtig sind.

Mitarbeiter in Quarantäne

Beide Erziehungsberechtigte respektive der oder die Alleinerziehende sollten nachweislich in diesen Bereichen beschäftigt sein. Sie dürfen sich in den vergangenen vier Wochen nicht in einem Risikogebiet aufgehalten haben, keine Erkältungssymptome und kein Fieber haben. Sechs Standorte stehen werktags von 7 bis 18 Uhr bereit: Haus des Kindes (Klassen 1 bis 6), Römernest, Anne-Frank-, St. Johannes- und Günther’scher Kindergarten (alle für Kinder von drei bis sechs Jahren), AWO-Kindervilla (Kinder von einem bis drei Jahren).

Anmeldeformulare liegen bei den Einrichtungen aus und sind außerdem auf der städtischen Internetseite www.ladenburg.de unter „Aktuelles“ verfügbar.

Ferner heißt es aufgrund aktueller Testergebnisse, dass von dem infizierten Mitarbeiter im Rathaus keine Übertragung des Virus an direkte Kontaktpersonen nachgewiesen worden sei. Zur Sicherheit bleiben alle Verwaltungsmitarbeiter bis einschließlich Freitag, 20. März, in häuslicher Quarantäne. Es sei in Ladenburg unverändert ein positiv getesteter Fall bekannt. pj

