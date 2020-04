Notbetreuung wird erweitert

Weil das wirtschaftliche Leben nach der Corona-Pause allmählich wieder hochfährt, verlängern und erweitern Kommunen die Notbetreuung in Kitas und Schulen ab Montag, 27. April. Künftig werden auch Siebtklässler aufgenommen. Neu ist ferner, dass nicht nur Kinder, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur arbeiten, Anspruch auf Notbetreuung haben: Nun dürfen auch Erziehungsberechtigte, die eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung wahrnehmen und dabei unabkömmlich sind, Bedarf anmelden. Dies ist zu bescheinigen. Und man muss erklären, dass familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist.

Edingen-Neckarhausen: In der Doppelgemeinde gibt es keinen kommunalen Kindergarten. Neuanträge sind bei den kirchlichen Einrichtungen einzureichen. Dasselbe gilt für die Betreuung an der Edinger Pestalozzi-Schule (Internet www.ghs-edi.hd.bw.schule.de, Telefon 06203/80 82 30, E-Mail: pestalozzi@ghwrs-edi.hd.schule-bw.de) und der Graf-von-Oberndorff-Schule Neckarhausen (Telefon 06203/80 82 32, E-Mail: gvo.schule@gmx.de). „Wir vermitteln auch weiter, wenn jemand Bedarf anzumelden hat“, so Rathausmitarbeiter Gerhard Fischer (Telefon 06203/80 82 28 und E-Mail gerhard.fischer@edingen-neckarhausen.de).

Heddesheim: Die Anträge sollen möglichst zeitnah bei den Einrichtungen gestellt werden. Formulare stehen auf der Internetseite der Gemeinde zur Verfügung. Eltern oder Alleinerziehende, die vor 20. April Notfallbetreuung beantragt haben, müssen dies nicht erneuern. Hier die Kontaktdaten, zunächst für den Kommunalen Kindergarten: E-Mail: komkiga.heddesheim@gmx.de, Telefon: 06203/462 63; Kirchliche Kindergärten und Kinderkrippe Postillion sowie Kindertagespflege: Bitte jeweils per Telefon und Formular per E-Mail Bedarf bei den Einrichtungen oder den jeweils bekannten Stellen anmelden; Hans-Thoma-Grundschule: E-Mail an mail@htg-heddesheim.de, Telefon: 06203/403 96 51; Karl-Drais-Gemeinschaftsschule: E-Mail an sekretariat-heddesheim@karl-drais-schule.de, Telefon: 06203/403 96 62. Allgemeine Fragen beantwortet Rathausmitarbeiterin Britta Rüdiger (Telefon: 06203/10 12 23, E-Mail: britta.ruediger@heddesheim.de).

Ilvesheim: Wie Bürgermeister Andreas Metz mitteilt, müsse auch das erweiterte Angebot eine Notbetreuung bleiben und könne „leider nicht von allen Eltern in Anspruch genommen werden“. Man appelliere an die Vernunft der Eltern abzuwägen, inwiefern ein Platz in Anspruch genommen werden müsse. Alle notwendigen Formulare seien auf Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Die Anträge sind bei der jeweiligen Betreuungseinrichtung beziehungsweise der Friedrich-Ebert-Grundschule direkt einzureichen. Kontakte sind unter www.ilvesheim.de in der Kategorie Familien abrufbar. Jeder Antrag werde einzeln geprüft, weshalb es zu Verzögerungen kommen könne. „Sollten Betreuungskapazitäten der Einrichtungen erschöpft sein“, behalte man sich eine Priorisierung vor.

Ladenburg: Die Schülerbetreuung durch das „Haus des Kindes“ beschränkt sich auf die Klassenstufe 1 bis 4 und ist im Kinder- und Jugendbüro der Stadt Ladenburg zu beantragen (montags bis freitags 9 bis 12 Uhr, Telefon 06203/701 45, E-Mail (kinderundjugendbuero@ladenburg.de). Die Notbetreuung für ältere Schüler findet in der Schule statt, die das Kind bisher besuchte (Anmeldung jeweils dort). Die Notbetreuung für Kleinkinder wird in der jeweiligen Einrichtung, die das Kind bisher besuchte, erweitert. Sofern Betreuungskapazitäten nicht ausreichen sollten, haben Kinder Vorrang, bei denen ein Elternteil in der kritischen Infrastruktur unabkömmlich ist, sowie Kinder, deren Kindeswohl gefährdet ist, und Kinder, die bei Alleinerziehenden leben. Die Anmeldung für die Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen koordiniert das Kinder- und Jugendbüro. Anmeldeformulare sind auf der Homepage der Stadt Ladenburg unter Aktuelles verfügbar. Bei Kleinkindern in Tagespflege direkt dorthin wenden.

Schriesheim: Die Notbetreuung der Kindergärten wird über Rathausmitarbeiterin Karin Reichel koordiniert (E-Mail: karin.reichel@schriesheim.de). Anträge werden dann bei der jeweiligen Stelle eingereicht, geprüft und beschieden. Die Notbetreuungsanmeldung für Schulen und Krippen erfolgt dezentral über die jeweilige Schule beziehungsweise den jeweiligen Träger.

