Nummernschilder von Audi-Cabrio abgeschraubt

Frankenthal.Am Frankenthaler Hauptbahnhof sind die Nummernschilder eines Audi A5 Cabrio gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Besitzer das Fahrzeug von Samstagmittag, 14 Uhr, bis Montagmorgen, 9 Uhr, auf der Rückseite der dortigen Fahrschule abgestellt.

Als der Geschädigte wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass beide Kennzeichen entfernt worden waren. Der Schaden wird auf 50 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06233/ 3130 an die Polizeiinspektion Frankenthal oder unter der Nummer 06237/ 934 1100 an die Polizeiwache Maxdorf zu wenden. Hinweise werden auch per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen genommen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.02.2021