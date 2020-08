Nur ein neuer Corona-Fall

Nach dem deutlichen Anstieg am Montag gibt es einen Tag später nur einen einzigen neuen Corona-Fall im Rhein-Neckar-Kreis. Das geht aus einer Mitteilung der Behörde vom Dienstag hervor. Danach verzeichnet das Gesundheitsamt des Kreises aktuell 1096 Fälle. Die Zahl der Menschen, die positiv auf das Virus getestet wurden und sich deshalb in Quarantäne befinden, sinkt im Vergleich zum Vortag um sechs auf 35. Weiterhin stabil bleibt die Zahl der Todesfälle: 40 Menschen, die nachweislich mit Corona infiziert waren, sind seit Anfang der statistischen Erhebungen im März gestorben.

Eine erneute Verschärfung von Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus soll es geben, wenn die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen bei mehr als 50 je 100 000 Einwohner im Kreis liegt. Im Rhein-Neckar-Kreis wären das rund 275 neue Fälle in einer Woche. Diese Zahl wurde nur in der Anfangszeit der Statistik (21. bis 28. März) knapp überschritten, danach nicht mehr. In den vergangenen sieben Tagen (seit 28. Juli) lag die Zahl der Neuinfektionen bei 47, das sind weniger als zehn je 100 000 Einwohner. Eine Übersicht über die Zahl der Fälle in der Region bietet das umfangreiche Dossier zum Thema im Morgenweb. hje

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.08.2020