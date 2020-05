Nur leichte Steigerung

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus im Rhein-Neckar-Kreis steigt weiterhin nur sehr leicht. Wie das Landratsamt mitteilte, kam von Dienstag auf Mittwoch eine Infektion dazu. Die Gesamtzahl der Fälle beläuft sich damit auf 958. Von den betroffenen Menschen sind aber bereits wieder 893 genesen (Stand Mittwochmittag). 38 mit dem Virus infizierte Menschen sind gestorben. Demnach sind noch 27 Personen mit dem Coronavirus infiziert, sie werden auch als sogenannte aktive Fälle bezeichnet. Insgesamt sind 148 Menschen in Quarantäne, dazu zählen auch Personen ohne Symptome, die Kontakt mit Infizierten hatten.

Positives aus Ladenburg

Zwei Mal in der Woche veröffentlicht das Landratsamt Fallzahlen aus den einzelnen Kommunen des Kreises. Die Angaben vom gestrigen Mittwoch sehen für das Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe wie folgt aus: In Edingen-Neckarhausen gab es am Mittwoch einen aktiven Fall mehr als am Sonntag, es sind nun zwei. In Heddesheim sank die Zahl im selben Zeitraum um eins. Dort ist derzeit ein Fall bekannt.

Aus Hirschberg und Ilvesheim wurden auch am Mittwoch keine aktuell infizierten Personen gemeldet. Dies war bereits am vergangenen Sonntag der Fall gewesen. Erfreuliche Nachrichten gibt es auch aus der Römerstadt Ladenburg. Dort sank die Zahl der aktuell infizierten Menschen zwischen Sonntag und Mittwoch von 19 auf fünf. In Schriesheim gab es am Mittwoch keinen aktiven Fall, genauso wie bereits am Sonntag. tge

