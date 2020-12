OB Kurz wirbt in Paris für „Green Deals“ auf lokaler Ebene

Mannheim.Fünf Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen veranstaltete die Stadt Paris gemeinsam mit der französischen Tageszeitung La Tribune das Pariser Zero Carbon Forum. An der zweitägigen internationalen Konferenz nahmen kommunale Entscheidungsträger, Verbände und Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftler sowie Vertreter der Zivilgesellschaft aus verschiedenen europäischen Ländern teil. Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz nutzte die Gelegenheit und machte bei der internationalen Konferenz auf die Mannheim Message und den Einsatz Mannheims für die Umsetzung so genannter „Green Deals“ auf lokaler Ebene aufmerksam.

Der erste Veranstaltungstag befasste sich mit den Themen urbane Transformation, Energieeffizienz, CO2-Reduktion und nachhaltige Mobilität und richtete sich vor allem an französische Städte und Stakeholder, die alle dem gemeinsamen Ziel verpflichtet sind, aktive Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität einzuleiten.



Der zweite Konferenztag war internationalen Akteuren gewidmet und beleuchtete Maßnahmen und Fortschritte der Städte im Kampf gegen den Klimawandel und bot insbesondere Städten die Gelegenheit, ihre Verpflichtung zur Klimaneutralität bis 2050 zu bekräftigen - Europas Fahrplan, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.



„Der Klimawandel ist eine globale Herausforderung, die ein gemeinsames Vorgehen aller Regierungs- und Verwaltungsebenen erfordert, um Wirkung zu erreichen“, so Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz. „Mit der Mannheim Message, die das Hauptergebnis der neunten europäischen Nachhaltigkeitskonferenz in Mannheim war, wird die Bereitschaft der europäischen Städte und Gemeinden unterstrichen, den Europäischen Grünen Deal mit eigenen Programmen auf lokaler Ebene umzusetzen. Zugleich müssen die nationalen Regierungen diese kommunalen Programme unterstützen.“



Da in Städten 75 Prozent der globalen CO2-Emissionen entstehen und 80 Prozent des globalen Energieverbrauchs lokalisiert sind, tragen sie besondere Verantwortung. Hier eine grundlegende Veränderung vorzunehmen erfordert Anstrengungen von Wirtschaft, Bürgerschaft und öffentlicher Hand. „Umso wichtiger ist es, dass Städte eigene lokale Green Deals mit allem Akteuren vereinbaren und umsetzen. Damit sind die Städte gemeinsam mit der EU eine treibende Kraft in der internationalen Klimapolitik“, so Dr. Kurz weiter.



