Oeldorf übernimmt die VHS-Leitung

Die Würfel sind gefallen: Ehrenbürgermeister Werner Oeldorf (Archivbild: Claus Borgenheimer) wird der neue Leiter der VHS-Filiale Hirschberg. Er tritt damit die Nachfolge des neuen Hirschberger Bürgermeisters Ralf Gänshirt an. Der hatte die Außenstelle zehn Jahre geleitet und hatte nach seiner Wahl zum Rathauschef mitgeteilt, dieses Amt aufzugeben. VHS-Leiterin Cristina Ricca hat am vergangenen Sonntag bei der Filmmatinee im Olympia-Kino den neuen Leiter für Hirschberg offiziell vorstellen. Gezeigt wurde der Kinofilm „Das Haus am Meer“. hr

