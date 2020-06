Ölfilm auf dem Neckar - Feuerwehr im Einsatz

Ein Helikopter in der Luft, vier Boote im Wasser und neun Fahrzeuge an Land: Ein riesiger Ölfilm auf dem Neckar hat am späten Dienstagnachmittag die Feuerwehren aus Ilvesheim, Ladenburg und Mannheim auf den Plan gerufen.

Wie der Kommandant der Ilvesheimer Wehr, Elmar Bourdon, am Abend mitteilte, war die Alarmierung um 16.48 Uhr erfolgt. Aus der Luft ermittelte die Wasserschutzpolizei die Ausdehnung des Ölfilms. Dieser erstreckte sich von der Kanalbrücke in Ilvesheim bis hin zum Industriehafen in Ladenburg. Wer dafür verantwortlich war, werde noch ermittelt, sagte Bourdon. Als mögliche Verursacher gelten ein Tankmotorschiff, das am Hafen angelegt hatte, aber auch eine Motoryacht, die zwischen Fähre Neckarhausen und Eisenbahnbrücke Ladenburg havariert war.

Um größere Schäden für die Umwelt zu verhindern, brachte die Feuerwehr in Ilvesheim eine Ölsperre aufs Wasser. Der Schiffsverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Nach Einschätzung von Bourdon war der Ölfilm „extrem dünn“, die ausgelaufene Menge also eher gering. Ob das Öl entfernt werden muss oder von selbst verdunstet, sollten Proben durch die Wasserschutzpolizei klären. Deren Ergebnis stand am Abend noch nicht fest.

