Offene Kirchen an den Feiertagen

Auch an Gründonnerstag, Karfreitag und an Ostern sind die Kirchen der Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin in Friedrichsfeld, Neckarhausen, Seckenheim und Edingen geöffnet. Darüber informiert Pfarrer Markus Miles. „Die Erinnerung an die Fußwaschung und an das letzte Abendmahl, das Kreuz und die am Ostersonntag brennende Osterkerze laden zum Verweilen und zum Gebet ein“, schreibt er.

Das Licht der Osterkerze verbindet und das soll auch in diesem Jahr möglich sein. Daher wird am Ostersonntag und Ostermontag die Osterkerze in allen Kirchen brennen. Kleine Becherkerzen, die auf den Altarstufen stehen, dürften gerne nach Hause mitgenommen werden. Auch eine eigene Osterkerze kann an den brennenden Kerzen entzündet werden. Pfarrer Markus Miles lädt auch dazu ein, gerne eine zweite Becherkerze mitzunehmen und diese Nachbarn, Freunden, Bekannten vor die Tür zu stellen. „Stecken wir einander mit dem österlichen Licht und der durch nichts zerstörbaren Hoffnung an“, so Miles. hat

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.04.2020