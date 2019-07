Oldtimer an der Markthalle

Der Oldtimerclub Leutershausen (OCL) veranstaltet in diesem Sommer seine mittlerweile zwölfte Oldtimershow, und zwar am 21. Juli mitten in Leutershausen. Dafür werden die Raiffeisen- und die Hölderlinstraße gesperrt.

Die Veranstaltung wird um 11 Uhr eröffnet. Von 11 bis etwa 13.30 Uhr spielt die Stadtkapelle Ladenburg und sorgt mit ihrem Musikprogramm für gute Stimmung und Unterhaltung. Ab 14.30 Uhr spielen die Bergsträßer Alphornneten, und um 15 Uhr werden die Preise für den schönsten „Oldtimer und Youngtimer“ verliehen. Das Autohaus Nick in Weinheim präsentiert wieder viele Oldtimer, und die Volksbank Kurpfalz stellt ihren Parkplatz zur Verfügung.

„Wir haben aber nicht nur BMW-Oldtimer, sondern eine Vielzahl an anderen Fahrzeugen, die es wert sind, bei uns ausgestellt zu werden. Unter anderem Motorräder und sogar Traktoren“, teilt OCL-Vorsitzender Klaus Peekel mit.

Ausfahrt ins Elsass

Mittlerweile hat der Verein 54 Mitglieder und ein reges Clubleben. Am Vatertag unternahmen die Mitglieder eine Ausfahrt in die Pfalz mit 31 Teilnehmern und 14 Autos vom Trabi bis zum Rolls-Royce. Der Höhepunkt in diesem Jahr, teilt der OCL weiter mit, soll die dreitägige Ausfahrt ins Elsass mit Übernachtung und einer Rundfahrt durch die elsässischen Weinberge werden. Die Fahrt führt zum Deutschen Weintor, wo die erste Rast gemacht wird. Danach soll es weitergehen ins Elsass nach Oberhasslach.

Wer sich für denOCL interessiert oder sich für die Oldtimershow anmelden will, kann dies im Internet tun unter www.oldtimerclub-leutershausen.de

Dort findet man auch die Telefonnummern und E-Mail-Adressen für die Anmeldung. Der OCL hat für jeden Teilnehmer eine kleine Überraschung parat. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019