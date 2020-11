Online-Workshop zu Frauen in der Politik - Mit Anmeldung

Ludwigshafen.Das Heinrich-Pesch-Haus setzt die Veranstaltungsreihe „Frauen und Kommunalpolitik“ am 18. November um 19 Uhr mit einem Online-Workshop zum Thema „Bürger*innen-Beteiligung in der Praxis“ fort. Dabei berichten die Politikwissenschaftlerin Daniela Hohmann und die Ortsvorsteherin von Mainz-Hechtsheim, Tatiana Muñoz. Der Workshop wendet sich an Kommunalpolitikerinnen, die mehr über die Anliegen der Bürger erfahren und mehr Bürgernähe zeigen möchten. Um eine Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 0621/5999-162 oder per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org.

