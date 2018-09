Orangene „Monster“ aus vereinseigener Zucht

Großer Beliebtheit erfreuen sich immer wieder die Kinderaktionen, die der Obst- und Gartenbauverein Friedrichsfeld zwei Mal im Jahr anbietet. Und so war es auch nicht weiter verwunderlich, dass sich erneut viele Kinder zum „Kürbis schnitzen“ angemeldet hatten. Viel Platz bot dafür der große Garten von Vorstandsmitglied Annette Lentz, deren ganze Familie wieder aktiv an der Aktion beteiligt war.

Während sie selbst und ihre Kinder den Kleineren halfen, sorgte ihr Ehemann am Grill für leckere Apfelküchlein, die nicht nur den jungen Kürbis-Handwerkern schmeckten. Ludwig Mühlbauer, der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, freute sich über die große Resonanz, gab ein paar kleine technische Hinweise und schon konnte es losgehen.

Die Kürbisse hatte übrigens Vereinsmitglied Siegfried Bock in seinem Garten gezogen. Rund 40 davon standen jetzt den Kindern in verschiedenen Größen zur Verfügung. Zunächst galt es, die großen orangefarbenen Früchte auszuhöhlen. Danach malten die Kinder ihre Motive auf. So entstanden im Laufe des Nachmittags wahre Kunstwerke – hier mit freundlichem, dort mit gruseligem Kürbis-Gesicht. Teilweise hatten die rundköpfigen „Monster“ sogar Warzen auf den Wangen oder nur noch einen Zahn. Zu Recht waren die Kinder am Ende stolz auf ihre Arbeit, die ihnen obendrein sichtlich Spaß bereitete.„Ich finde das so schön, dass es diese Aktion für Kinder gibt“, sagte eine begeisterte Mutter anerkennend.

Leckeren Apfelsaft gepresst

Wer mit seinem Kürbis fertig war, der konnte sich im Anschluss seinen eigenen Apfelsaft pressen. Keine leichte Aufgabe, wie die Kinder merkten. „Die meisten haben noch nie eine Apfelpresse gesehen“, sagte der Ehrenvorsitzende, Lothar Maurer, der den Kindern gerne tatkräftig zur Seite stand. Zuerst wurden die frischen Äpfel zerkleinert, dann kamen sie in die Presse. „Das ist aber ein richtig leckerer Apfelsaft“, waren sich die Kinder einig.

Der Nachmittag verging bei all dem wie im Flug, und die Kinder machten sich am Ende mit sichtlichem Stolz auf ihre Kunstwerke auf den Heimweg. Für viele stand dabei schon fest: Zur Frühjahrskinderaktion des Obst- und Gartenbauvereins wollen sie wiederkommen. -ion

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.09.2018