Orchester bricht gekonnt mit Konventionen

Ein Telefon, das auf der Bühne klingelt, eine Kick-Line oder einen Dirigenten, der die gelbe Karte und eine Spielzeugpistole zückt – das hat es bei einem Herbstkonzert der Vereinigung der Handharmonika-Freunde e.V. (VdHF) bisher noch nicht gegeben. Aber irgendwann ist ja immer das erste Mal, und beim Akkordeon-Verein war es beim diesjährigen Konzert soweit: Mit der Nonsens- Parade bricht das Konzertorchester unter der Leitung von Michael Krsnik mit den Konventionen und bringt das Publikum erst in Verwirrung, dann zum Lachen.

„Heute, am ersten von den beiden Konzerttagen, sind die Spieler noch richtig aufgeregt“, scherzt Kai Rothermel. Er ist neben Rüdiger Wolf und Marc Rudé Vorstandsmitglied und führt das Publikum durch den Abend. Den Auftakt macht das Jugendorchester mit dem Lied „Telefongespräch“, das Jugendleiterin Janine Jarmuty mit einer kurzen Geschichte begleitet.

Für Nadine Bösing, die das Jugendorchester nun seit einem Jahr dirigiert, ist dieses das erste Herbstkonzert der VdHF. Am Hohner-Institut in Trossingen hat sie interdisziplinäres Akkordeon studiert, ist also, genau wie Michael Krsnik, eine Expertin auf ihrem Gebiet.

Ehrung für langjährige Treue

Als Rüdiger Wolf sie im vergangenen Jahr auf die Stelle der Dirigentin und Lehrerin der „Kiddies“ aufmerksam macht, ist sie direkt hängen geblieben. „Die Kinder sind mit Eifer dabei, das macht einfach Spaß“, sagt sie. In einem Jahr hat sie es geschafft, das Jugendorchester etwas aufzumischen und noch abwechslungsreicher zu gestalten. „Es soll ja nicht langweilig werden“, sagt Bösing.

Das ist mit Liedern wie „Over the Rainbow“, „Totaler Finsternis“, oder „Poker Face“ von Lady Gaga bei diesem Konzert jedenfalls nicht eingetreten. Das erste Orchester startet klassisch mit Mozarts „Zauberflöte“, überzeugt das Publikum dann mit dem modernen Medley „You can’t Hurry the Way to Sunshine“. Die gerade einmal sieben Musiker wissen, wie man die Turnhalle mit voluminösen Tönen ausfüllt und bei den Zuhörern ankommt.

Bevor ein Trio, bestehend aus Wolf, Krsnik und Dieter Frey, dem Gastspieler vom Musikverein am Euphonium, die Halle aufmischt und zum Klatschen animiert, spricht Karl-Heinz Strohmaier vom Deutschen Handharmonika Verband e.V. einige Ehrungen aus. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Elke Adler, Christa Oliva, Karin Menscher und der ehemalige erste Vorsitzende Volker Jost geehrt.

Barbara Fitterer ist nun schon seit 40 Jahren aktives Mitglied, und Ralf Lieske und Franziska Wolter sind dem Verein seit 30 Jahren treu. „Eine Vereinigung wie unsere lebt nunmal von ihren Mitgliedern“, weiß Rothermel. Auch auf die jüngeren Mitglieder wie Gabriel und Valentina Zyprian, Annalena Sigmund, Fabienne Grzesiek, die bereits seit zehn Jahren mit dem Akkordeon vertraut sind, ist der Verein stolz. Lisbeth Zigahl, Daniela Petzinger, Julia Vogt-Weber und Marina Wardenga gehören seit 25 Jahren dazu.

Goldene Jugendleiter-Nadel

Eine besondere Ehrung erfährt Janine Jarmuty, die seit nunmehr zehn Jahren als Jugendvertreterin für den jungen Teil des Vereins eintritt. Dafür wird sie mit der goldenen Jugendleiter-Nadel ausgezeichnet. „Friedrichsfeld hat großes Glück mit seiner Jugendabteilung“, findet Strohmaier. „Bitte macht weiter so“, ergänzt er daher.

Das Konzertorchester, das am Ende des musikalischen Abends spielt, haut nochmals richtig in die Tasten. Es weiß eben, wie man mit Ernsthaftigkeit und gleichzeitiger Leichtigkeit und Freude am Spielen beim Publikum ankommt.

