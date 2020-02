Orkantief "Sabine": Deutsche Bahn und rnv stellt Bahn- und Busverkehr im gesamten Gebiet bis auf Weiteres ein

Die Deutsche Bahn (DB) sowie Mannheimer Rhein-Neckar Verkehrs GmbH (rnv) haben am Montagmorgen den Verkehr von Bussen, Straßenbahnen und Zügen auf sämtlichen Linien im gesamten Verbreitungsgebiet aufgrund von Orkantief Sabine vollständig eingestellt. Das erklärten beide Verkehrsunternehmen am frühen Montagmorgen in entsprechenden Pressemitteilungen. Demnach würden "bis auf Weiteres" sämtliche Linien, auch diejenigen, die durch Subunternehmer bedient werden, sowie Schulbuslinien ersatzlos ausfallen. Wie lange die Einstellung des Nahverkehrs andauern wird, war zunächst unklar.

Die rnv weist auf auf seinen digitalen Abfahrtstafeln mit einem Ankündigungstext auf die Ausfälle hin, zudem seien Mitarbeiter der rnv laut eines "MM"-Mitarbeiters vor Ort an Haltestellen, um Fahrgäste zu informieren.

Wie ein Bahn-Sprecher der "Mannheimer Morgen" auf Anfrage mitteilte, seien "erhebliche Beeinträchtigungen" im Nah- und Fernverkehr aufgrund der Wetterdaten vom späten Sonntagabend nicht auzuschließen gewesen. Deshalb habe man sich dazu entschieden, den Regionalverkehr nicht vor 8 Uhr aufzunehmen, wenn die Strecken bei Tageslicht begutachtet werden können. Diese Regelung gilt ausdrücklich auch für sämtliche Bahnhöfe der Region - von Ludwigshafen bis Mannheim, von Heidelberg bis Karlsruhe. "Wir bitten gerade Vielfahrer und Pendler um Verständnis, wollten aber unbedingt vermeiden, dass Züge aufgrund von Schäden auf freier Strecke stehen bleiben müssen", wie der Sprecher ergänzte. Der Fernverkehr werde "auf keinen Fall" vor 10 Uhr aufgenommen. Auch hier müssten sich Fahrgäste auf "erhebliche" Beeinträchtigungen und Zugausfälle einstellen. Falls auf einzelnen Strecken Schäden festgestellt würden, könne es über die genannten Uhrzeiten hinaus auch zu weiteren Sperrungen und Ausfällen kommen.

"Wir bitten unsere Kunden aktuell, auf Fahrten am heutigen Tage zu verzichten und weisen darauf hin, dass Tickets, die für den heutigen Montag gebucht waren, noch bis einschließlich 18. Februar eingelöst werden können", wie der Sprecher gegenüber dieser Zeitung klarstellte. Unter der Nummer 08000/996633 hat die Bahn für Kunden eine kostenfreie Sonder-Hotline eingerichtet, ansonsten gibt es aktuelle Informationen zu Zügen und Sperrungen auch im Internet und über die App der Deutschen Bahn.