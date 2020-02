Orkantief "Sabine": Sperrungen und Behinderungen bei rnv und Deutscher Bahn dauern an

Nach den Linienausfällen bei der Deutsche Bahn (DB) sowie der Mannheimer Rhein-Neckar Verkehrs GmbH (rnv) bleiben die Verbindungen kommt es auch am Vormittag weiter zu Behinderungen. Am frühen Montagmorgen hatten beide Unternehmen in entsprechenden Pressemitteilungen die vollständige Einstellung des Verkehrs aufgrund von Orkantief Sabine bekanntgegeben. Demnach würden "bis auf Weiteres" sämtliche Linien, auch diejenigen, die durch Subunternehmer bedient werden, sowie Schulbuslinien ersatzlos ausfallen. Der Busverkehr sollte nach einem Krisengespräch der rnv am Morgen schrittweise wieder eingesetzt werden, bei den Schienenverbindungen müsse man geplante Erkundungsfahrten abwarten. Gegen 12 Uhr sollen die Straßenbahnen nach derzeitigem Plan dann wieder verkehren können.

Die rnv weist auf auf seinen digitalen Abfahrtstafeln mit einem Ankündigungstext auf die Ausfälle hin, zudem seien Mitarbeiter der rnv laut eines "MM"-Mitarbeiters vor Ort an Haltestellen, um Fahrgäste zu informieren. Pendler, die aufgrund der Ausfälle mit dem Taxi zur Arbeit fahren wollen, müssen sich laut "MM"-Informationen geduldig zeigen. Taxen verkehren laut Auskunft der Taxizentrale zwar derzeit, man müsse allerdings mit längeren Wartezeiten rechnen.

Ausfälle im Regionalverkehr bis zum Mittag

Wie ein Bahn-Sprecher dem "Mannheimer Morgen" auf Anfrage mitteilte, seien "erhebliche Beeinträchtigungen" im Nah- und Fernverkehr aufgrund der Wetterdaten vom späten Sonntagabend nicht auzuschließen gewesen. Deshalb hatte man sich dazu entschieden, den Regionalverkehr nicht vor 8 Uhr aufzunehmen, wenn die Strecken bei Tageslicht begutachtet werden können. Diese Regelung gilt ausdrücklich auch für sämtliche Bahnhöfe der Region - von Ludwigshafen bis Mannheim, von Heidelberg bis Karlsruhe. "Wir bitten gerade Vielfahrer und Pendler um Verständnis, wollten aber unbedingt vermeiden, dass Züge aufgrund von Schäden auf freier Strecke stehen bleiben müssen", wie der Sprecher ergänzte. Der Fernverkehr werde ab 10 Uhr stückweise aufgenommen. Auch hier müssten sich Fahrgäste auf "erhebliche" Beeinträchtigungen und Zugausfälle einstellen. Bei den Aufräumarbeiten hätten diese Strecken Priorität gehabt, um die große Masse an wartenden Gästen transportieren zu können. Auf den Regionalstrecken seien weitere Begutachtungen und Erkundungsfahrten nötig, um Regional- und S-Bahnen wieder fahren zu lassen. Derzeit gehe man davon aus, dass erste Züge ab 12 Uhr wieder anrollen könnten, so der Sprecher.

"Wir bitten unsere Kunden aktuell, auf Fahrten am heutigen Tage zu verzichten und weisen darauf hin, dass Tickets, die für den heutigen Montag gebucht waren, noch bis einschließlich 18. Februar eingelöst werden können", wie der Sprecher gegenüber dieser Zeitung klarstellte. Unter der Nummer 08000/996633 hat die Bahn für Kunden eine kostenfreie Sonder-Hotline eingerichtet, ansonsten gibt es aktuelle Informationen zu Zügen und Sperrungen auch im Internet sowie über die App der Deutschen Bahn.

Schäden in der Region zunächst überschaubar

Die Sturmschäden über Nacht in der Region scheinen sich dagegen zunächst im Rahmen zu halten. Ein Sprecher der Mannheimer Polizei erklärte für den kompletten Präsidialbereich auf "MM"-Anfrage: "Es gab dutzende Einsätze in Mannheim und Umkreis. Es handelte sich jedoch vorwiegend um Sachschäden und entwurzelte Bäume, die Einsatzkräfte von den Straßen ziehen mussten." Insgesamt habe man 20 Bäume unter anderem von den Autobahnen 5 und 6, den Bundesstraßen 291, 292, 38 und 39 sowie den Landstraße 532, 536, 546 und 597 getragen. Für die Räumung der Straßen hätten die Farbahnen zum Teil kurzfristig komplett gesperrt werden müssen. Personen seien nach ersten Erkentnnissen nicht zu Schaden gekommen. Man erwarte für den frühen Montagmorgen die Spitzen der Sturmböen und sei auf die Auswirkungen "gut vorbereitet". Bis um 7 Uhr zählte die Polizei insgesamt 107 Einsätze, die sich auf die Bereiche Weinheim/Ladenburg, Wiesloch/Sandhausen, Schwetzingen/Oftersheim und Sinsheim/Waibstadt konzentriert hätten. In Mannheim und Heidelberg konzentrierten sich die Schäden auf abgerissene Wellbleche, umgestürzte Baustellenschilder und Bauzäune. Die Stadtparks entschlossen sich trotz überschaubarer Beschädigungen in den eigenen Beständen vorsorglich dazu, Luisenpark und Herzogenriedpark am Montag komplett geschlossen zu halten.

„Weit weniger heftig als gedacht“, so Ralph Rudolph vom Führungsdienst, verlief die Sturm-Nacht für die Mannheimer Feuerwehr. Sie zählte bis zum morgendlichen Schichtwechsel 20 wetterbedingte Einsätze. Meist habe es sich um umgestürzte Bäume, auf der Fahrbahn liegende abgebrochene Äste und Zweige oder lose Ziegel gehandelt. Auf dem Waldhof stürzte eine Tanne auf ein Wohnhaus und beschädigte das Dach. Im Einsatz waren 20 Beamte der Berufsfeuerwehr und 40 Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehren Innenstadt und Nord, welche vorsorglich auf die Wachen gekommen waren und ihre Fahrzeuge besetzten. Am frühen Morgen wurde die Einsatzbereitschaft für die Freiwilligen aufgehoben, nachdem der Sturm nachließ. Im Laufe des Vormittags rechnet die Feuerwehr aber mit weiteren Einsätzen. „Wenn die Leute aufgestanden sind und es heller wird, sieht man ja manche Schäden erst“, so Rudolph. Wenn keine Gefahr im Verzug sei, müssten aber Dachdecker oder Baumpflegefirmen beauftragt werden.

Der Mannheimer Stromversorger MVV teilte am frühen Montagmorgen mit, dass gegen 1.26 Uhr zwischen Mannheim und Lampertheim aufgrund der Orkanböen ein Baum auf eine Strom-Freileitung gefallen sei. Die Folge sei eine Versorgungsunterbrechung für einige Aussiedlerhöfe im Bereich Scharhof gewesen. Eine Reparatur sei aufgrund des Sturms in der Nacht noch nicht möglich gewesen und werde bei Tagesanbruch und nachlassenden Winden erfolgen. Für den Landkreis Rhein-Neckar teilte der Müllentsorger AVR mit, dass sämtliche geplante Abfuhren aufgrund der starken Winde um einen Tag verschoben werden.

Autofahrer in Darmstadt landet in Teich

Die Polizei in Südhessen ist wegen des Orkantiefs „Sabine“ in der Nacht zu Montag zu insgesamt 137 Einsätzen ausgerückt. Wie die Behörde mitteilte, wurde eine Person wegen des Sturms verletzt. Ein Autofahrer in Darmstadt war beim Versuch einen umgestürzten Baum auszuweichen, von der Straße abgekommen und landete in einem Teich.

Insgesamt seien die Beamten bis um 6 Uhr zum Großteil wegen umgestürzter Bäume ausgerückt, die Straßen blockierten oder geparkte Fahrzeuge beschädigten. Dies war bei 92 Einsätzen der Fall. Aber auch wegen dreier Trampoline, die sich in Mörlenbach (Odenwaldkreis), Darmstadt-Arheiligen und in Mühltal-Trautheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) selbstständig machten, wurden die Beamten zur Hilfe gerufen. Außerdem wehte es eine Dixi-Toilette in Walldorf (Kreis Groß-Gerau) auf die Straße.

Im Landkreis Bergstraße war die Polizei Südhessen insgesamt 30 Mal aktiv, im Odenwaldkreis 17 Mal. Außerdem rückten die Beamten 47 Mal im Kreis Darmstadt-Dieburg, sowie jeweils 16 Mal in Darmstadt und im Kreis Groß-Gerau aus.