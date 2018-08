OWK-Tour zum „Kalten Stein“

Anzeige

Die Augustwanderung des Odenwaldklubs am 18. August führt Friedrich Kreis zum „Kalten Stein“, volkstümlich auch „Kalter Herrgott“ genannt. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Parkplatz an der Sachsenhalle. Um 10 Uhr beginnt die Wanderung in Richtung Kohlbach. Weiter geht die Route über den Blütenweg, durch Hohensachsen, dann oberhalb Lützelsachsen durch die Weinberge in den Wald Richtung Ritschweier, bis zum „Kalten Stein“. An den neu errichteten Tischen und Bänken in der Nähe wird eine Rast gemacht. Anschließend geht es auf dem Oberflockenbacher Höhenweg zurück. Gegen 15.30 Uhr wird das Endziel, das Gasthaus „Weißes Lamm“ erreicht sein, um bei einem gemütlichen Beisammensein den Tag zu beschließen. Die Länge der Tour ist zehn Kilometer. Dabei werden 260 Höhenmeter zu bewältigen sein.