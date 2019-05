OWK wandert im Odenwald

Der Odenwaldklub (OWK) Leutershausen unternimmt am Samstag, 25. Mai, eine Wanderung. Treffpunkt ist um 8.15 Uhr am Rathaus in Leutershausen. Von dort laufen die Teilnehmer nach Großsachsen, wo der Bus um 8.42 Uhr nach Oberflockenbach fährt.

Am Bildstock beginnt die Tour, die über Lampenhain und Wolfsacker zur Ruine Waldeck führt. Dann geht es weiter am Bach entlang nach Heiligkreuzsteinach. Eine Einkehr ist im „Goldenen Hirsch“ geplant.

Die Rückfahrt nach Schriesheim kann stündlich (14.16 Uhr oder 15.16 Uhr) angetreten werden. Wer möchte, kann ab dem Rathaus in Schriesheim nach Hause laufen. Die gesamte Wanderzeit beträgt etwa zwei bis drei Stunden. Gäste sind willkommen. Die Fahrkarten werden besorgt. wn

