Paradiese mit voller Blumenpracht

Anzeige

„Gucken Sie mal aus den rosa Hortensien wurden blaue“, zeigte Gerd Erny auf sein blaues Wunder. Der Farbwechsel werde durch ein“ Mittelchen“, erzeugt, das dem Gießwasser zugesetzt wird, ließ Erny wissen. Den „Zaubertrank“ wolle sie jetzt auch mal bei ihren Pflanzen anwenden, verriet eine Besucherin schmunzelnd. Bei den weißen „Schneeballen“ funktioniere die Mutation allerdings nicht, informierte der Pflanzenfreund. Und damit es beim Fachsimpeln über alles was im Erny’schen Garten so wächst, blüht und gedeiht keineswegs trocken zuging, standen Apfelsaft, Sprudel bereit. Schließlich gibt es in solchen Refugien viel Wissens- und Sehenswertes für Gartenfreunde zu entdecken.

Das gilt insbesondere für das Gartenparadies von Karl-Heinz Eichhorn in der Friedrichsfelder Alteichwald-Siedlung. „Ich bin hier Stammgast und extra aus Oberflockenbach gekommen, um die Blumenpracht anzugucken“, gestand Heide Maser. Eichhorns Garten hat wunderschöne Winkel, die zum sitzen und verweilen einladen. Dem Betrachter erschließt sich im gepflegten Refugium immer wieder Neues. Überall wächst vielfältiger Sommerflor der von Insekten umschwärmt wird. Zu den farbenfrohen Pflanzen zählen unter anderem Duftrosen, Geranien, Tagetes, Husarenköpfchen und vieles mehr.

„Nur die Siedlung veredelt“

Die ordnende Hand des Gärtners ist zwar spürbar, aber nichts wirkt gekünstelt. „Herr Eichhorn ist ein Zauberer“, meinte eine Besucherin angesichts der Pracht und Vielfalt anerkennend. „Ach nee, ich habe nur die Siedlung veredelt“ antwortete er scherzend. Als Gärtnermeister der rund 50 Jahre bei der Stadt Mannheim gearbeitet hat, versteht er sein Fach. Tipps und Ableger gab’s für die Besucher fer umme. Im hinteren Bereich des Gartens hat der Pflanzenfreund einen Kräutergarten angelegt, der ebenfalls viel Beachtung fand. Dass die Kräutlein auch gut schmecken konnten die Besucher in Form von Tee gleich probieren. „Am gefragtesten war die Zitronenverbene. Sie schmeckt richtig erfrischend, dicht gefolgt von der Schoko-Minze“, ließ Teekocher Stephan Lentz wissen, während seine Kollegen vom Friedrichsfelder Obst- und Gartenbauvereins im Eingangsbereich des Hauses mit kalten Getränken bewirteten.

Für die Kinder gab es zudem was „mit Biss“. „Die Vespergurken kommen bei den Kleinen gut an, die beißen da rein wie in einen Apfel“, erzählt Karl-Heinz Eichhorn schmunzelnd. Als zweiter Vorsitzende des Friedrichsfelder Obst- und Gartenbauvereins hat er aber nicht nur einen „grünen Daumen“ sondern auch das richtige Händchen im Umgang mit seinen zahlreichen gefiederten und flossentragenden Gartenbewohnern.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.06.2018