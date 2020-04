Per E-Mail statt in der Sporthalle

Der Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen kommt entgegen der ursprünglichen Pläne von Bürgermeister Simon Michler auch im April noch nicht wieder zu einer regulären Sitzung zusammen. Das hat er am Dienstag im Gespräch mit dieser Redaktion erklärt. Stattdessen sollen wegen der anhaltenden Corona-Pandemie die notwendigen Beschlüsse wie bereits im März noch einmal per E-Mail gefasst werden.

Man habe sich auf das Vorgehen am vergangenen Donnerstag in Telefonaten mit den Vertretern der Fraktionen verständigt, sagte Michler. Zuvor hatte es Überlegungen gegeben, die Sitzung vom Bürgersaal in die Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen zu verlegen, um das nach wie vor geltende Abstandsgebot auch zwischen den Mitgliedern des Gemeinderates einhalten zu können. Ausschlaggebend für den Stimmungsumschwung waren offenbar auch die Kosten. Mit rund 1500 Euro gibt der Bürgermeister die Ausgaben an, die mit einer Umrüstung der Halle zum Ratssaal verbunden gewesen wären, unter anderem durch eine ausreichende Lautsprecheranlage.

Die Tagesordnung muss damit allerdings erneut auf Themen beschränkt werden, bei denen keine inhaltliche Diskussion erforderlich ist. Wenn nur einer der Gemeinderäte widerspricht, können die Beschlüsse nicht zustandekommen. Also geht es in der nächsten Woche vor allem um Formalien. Dazu zählt ein weiterer Schritt beim Bebauungsplanverfahren im Bereich Wingertsäcker (Wiese gegenüber von Bäko). Hier muss eine erneute Offenlage beschlossen werden. Ein Satzungsbeschluss – und damit das Inkrafttreten des Planes – könnte mit einer solchen schriftlichen Abstimmung ohne Aussprache nicht gefasst werden.

Fährpreise sollen stabil bleiben

Ein weiterer Punkt betrifft die Fähre, die seit Anfang April in kommunaler Hand steht und derzeit in Neckarsteinach auf dem Trockendock liegt. Weil sie nach ihrer Rückkehr von der Gemeinde betrieben wird, ist eine Nutzungs- und Gebührenordnung erforderlich. „Es bleibt aber im Grunde alles gleich“, macht Bürgermeister Michler deutlich, dass die Preise für die Benutzung der schwimmenden Brücke nicht verändert werden. „Wir werden das Ganze jetzt erst einmal beobachten und dann im Herbst über mögliche neue Angebote entscheiden“, kündigt Michler an. Denkbar seien zum Beispiel Dauerkarten. Unterdessen zeichnet sich ab, dass der Zeitplan für die Überholung der Fähre in der Werft eingehalten werden kann. Die Bodenuntersuchung habe keine größeren Mängel ergeben, berichtet Thea Arras von der Stabsstelle im Rathaus. „Die Fährleute streichen fleißig“, erklärt sie. Man gehe davon aus, dass der Betrieb wie geplant Ende April aufgenommen werden könne.

Nicht auf die Tagesordnung der Sitzung kommen indes Initiativen der SPD und der Offenen Grünen Liste (OGL). Die SPD will prüfen lassen, ob einheimische Gewerbebetriebe kurzfristig unter einen zeitlich befristeten, finanziellen Schutzschirm der Gemeinde genommen werden können. Die OGL setzt dagegen nicht auf den Haushalt und öffentliche Gelder, sondern will private Mittel für einen Corona-Krisen-Spendenfonds akquirieren.

„Keine kommunale Aufgabe“

„Das ist alles gut gemeint, kann aber nicht Aufgabe der Kommune sein“, kommentiert Bürgermeister Michler den Vorstoß. Das Kommunalrechtsamt sehe das ebenfalls kritisch, zitiert er die Aufsichtsbehörde beim Landkreis. Hilfen würden auf übergeordneter Ebene geleistet. „Die Finanzsituation der Gemeinde wird sich durch Corona nicht verbessern“, mahnt er.

„Die Anträge bedürfen einer Aussprache“, erklärt der Sprecher der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) auf Nachfrage. Die Zielrichtung sei zwar klar und zu befürworten, aber die Umsetzung werfe Fragen auf. Man habe deshalb um eine Aussprache mit Vertretern aller Fraktionen gebeten.

„Grundsätzlich stehen wir beiden Anfragen positiv gegenüber und unterstützen jede sinnvolle Art der kommunalen Hilfe, sei es im privaten, kulturellen oder gewerblichen Sektor“, schreibt Markus Schläfer (CDU). Seine Fraktion habe bei der Verwaltung angeregt, alle Ideen zu diesen Themen zu sammeln, um dann ein Komplettpaket zu schnüren: „Hier ist eine ganzheitliche Lösung sicherlich wertvoller und effektiver als ein Flickenteppich.“

„Im Prinzip begrüße ich die Initiativen von SPD und OGL, habe aber die Befürchtung, dass das Pferd vom falschen Ende her aufgezäumt werden könnte“, schreibt Edgar Wunder ( Die Linke): Eine rein spendenfinanzierte Basis ist meines Erachtens unrealistisch.“ Wunder war selbst an Corona erkrankt. Seit Dienstag gilt er als geheilt und durfte die häusliche Quarantäne beenden.

