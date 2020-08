Im Team der Seelsorgeineheit St. Martin Mannheim, bestehend aus den katholischen Gemeinden Edingen, Friedrichsfeld, Neckarhausen und Seckenheim gibt es personelle Änderungen. Als Pastoralreferent in halber Stelle unterstützt ab September Raphael Brantzen die Seelsorgeeinheit. 2015/16 hatte er schon als Schwangerschaftsvertretung mitgewirkt. Sein Dienstort ist Friedrichsfeld. Verabschiedet wurde dort wiederum die langjährige Friedrichsfelder Pfarrsekretärin Hedwig Altmann.

Von Anfang an ist Diakon Winfried Trinkaus in der Seelsorgeeinheit tätig. Eigentlich im Ruhestand, hat er über zwei Jahre hinweg das Seelsorgeteam mit einer hauptberuflichen Stelle ergänzt und sich in verschiedenen Bereichen der Pastoral eingebracht. Man sei froh und dankbar, so Pfarrer Markus Miles, dass Diakon Trinkaus weiterhin, nun nebenberuflich, im Dienst zur Verfügung stehe.

Verabschiedet wurde zu Beginn der Sommerferien außerdem die Studierende im Praxissemester, Johanna Sarközi. Durch ihre Aktion „Gaben. Geben. Leben.“ und ihre erfrischenden Ideen habe sie das Team bereichert, so Miles, der ihr für ihr weiteres Studium in Freiburg viel Erfolg wünscht.

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.08.2020