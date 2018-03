„Petrus hat es gut gemeint“

Anzeige

Karfreitag ist traditionell Fischtag. Die Angelvereine der Region verwöhnten ihre Gäste entsprechend mit knusprigem Backfisch und anderen Spezialitäten.

Ladenburg: Bei Sonnenschein kamen früh die ersten Kunden zum Straßenverkauf des Angelsportvereins (ASV) 1923 ans Vereinslokal „Fischerhäusel“. Schnell wurde die Warteschlange im Hof immer länger. „Keiner muss ohne Fisch oder hungrig heimgehen“, zeigte sich ASV-Chef Heinz Matt sicher, dass der Vorrat von 800 Portionen paniertes Seelachs- und Zanderfilet ausreichen würde. „Beides läuft sehr gut“, sagte Matt zufrieden. Im vergangenen Jahr habe man rund 700 Portionen abgesetzt. „Mit diesmal 750 wäre ich froh“, so Matt. Das elfköpfige Team an vier Fritteusen und im Verkauf wirkte gut eingespielt. Das Fischerfest am 7. und 8. Juli kann kommen.

Heddesheim: „So viele Leute waren es, glaube ich, noch nie“, freute sich der Erste Vorsitzende der Sportfischer Heddesheim, Michael Stabe. „Rekordverdächtig!“, meinte auch sein Stellvertreter Erwin Brutscher. Bei Sonnenschein genossen die Besucher am Mittag den leckeren Fisch, darunter Rotaugen aus dem heimischen Baggersee, auf den man einen idyllischen Blick hatte. Die 30 Tische waren ununterbrochen besetzt, und die Schlange an der Ausgabe nahm kein Ende. Die 26 Helfer hatten viel zu tun. Eine Fritteuse fiel zum Leidwesen der Fischer aus. „Obwohl wir sie getestet hatten, ging sie heute morgen leider kaputt“, bat Stabe die Gäste um Entschuldigung.