Picknick auf der Wiese ist verboten

„Wir kommen von Heidelberg und brauchen erst mal eine Pause“, sagt Dietmar Herbst; zusammen mit seiner Frau hat er sich auf der Wiese beim Ladenburger Wasserturm niedergelassen, eine kurze Pause nach der ersten langen Etappe. Ihre Fahrradhelme haben sie nicht abgenommen, er greift erschöpft zur mitgebrachten Wasserflasche: „Solche Radtouren sind nicht unser Ding, aber zu was Corona uns alles treibt!“

Doch die dringend gebrauchte Pause währt nicht lange, zwei Polizisten kommen auf das Paar zu und weisen höflich darauf hin, dass aufgrund der Corona-Allgemeinverfügung der Stadt der Aufenthalt auf der Wiese verboten ist. Wo genau Fest-, Liege- oder Grillwiese sind, habe er nicht verstanden, sagt der Radler: „Jetzt weiß ich es.“ Ein letzter schneller Schluck noch, er will die Flasche gerade zuschrauben, da macht der Corona-Polizist eine Ausnahme für ihn: „Sie können jetzt schon noch einen Schluck trinken, wir sind ja für ihre Gesundheit da.“

Manchmal genervt

Während die beiden Polizisten sich dem nächsten pausierenden Radfahrer auf der Wiese annehmen, sitzt Familie Herbst wieder im Sattel, schneller als gedacht, geht es für sie weiter. „Wir laufen hier im Kreis um die Festwiese“, sagt einer der Polizisten, „Kaum sind wir weg, lassen sich auf der anderen Seite wieder neue Leute nieder.“ Nach einigen Tagen zuhause treiben die milden Temperaturen über die Osterfeiertage die Ausflügler auf die Straßen und Wiesen am Wasserturm.

Die Menschen würden verständnisvoll reagieren, ein paar wenige manchmal genervt, wie ein Kollege des Beamten noch ergänzt. Viel Zeit bleibt den Polizisten nicht, trotz ihrer Anwesenheit wollen sich die nächsten erschöpften Radfahrer auf der Wiese niederlassen. Diesmal ist die Polizei schneller, den Schluck aus der Wasserflasche gibt es für diese Radfahrer nur im Stehen, dann fahren auch sie weiter.

Am Karfreitag war es voll auf den Radwegen in der Region, ein herbes Schweiß-Aroma mischte sich bei frühlingshaften Temperaturen unter den Blütenduft. An engen Stellen wie der Neckarbrücke oder bei Seckenheim mussten die Radfahrer langsam hintereinander herfahren, es staute sich sogar. Die Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestabstandes von zwei Metern ist dort nicht möglich, der Radweg kaum breiter als die geforderte Distanz. Am Samstag und Sonntag war es deutlich ruhiger, für den Nachmittag blieb das Wetter unbeständig, früh bedeckten Wolken den Himmel.

Auf den Radwegen waren aber nicht nur Ausflügler unterwegs, auch die Polizei fuhr mit und kontrollierte die Einhaltung der Corona-Verordnung im Auto oder auf dem Rad. Über 90 zusätzliche Streifen waren im Einsatz, wie es auf Anfrage von der Polizei hieß. Und die Beamten waren auch auf dem Wasser mit Booten und in der Luft mit dem Hubschrauber unterwegs, um Menschenansammlung ausfindig zu machen und zu melden.

Hubschrauber im Einsatz

Wer am Wochenende zwischen Ladenburg und Mannheim mit dem Rad unterwegs war, konnte wiederholt den Polizeihubschrauber auf Patrouilleflügen sowie die Wasserschutzpolizei auf dem Neckar erblicken. „Seckenheim gehört zu Mannheim“, klärt eine Polizistin am Sonntag auf, „hier gilt die Verordnung der Stadt Mannheim“. Sie beendete ein Fußballspiel auf der gemähten Neckarwiese sowie das eine oder andere Picknick. Auch hier verläuft alles weitgehend verständnisvoll. Und auch hier dürfen die Radfahrer erst noch einen Schluck trinken, müssen sich dann aber bald entfernen: „Wenn wir damit anfangen, haben wir gleich die ganze Wiese voller Leute. Und genau das wollen wir ja vermeiden.“ Während sie das sagt, ist ihr Kollege ein paar Meter weiter gerade dabei, Radfahrer davon abzuhalten, ihre Picknickdecke auszubreiten. Ein anderer Radler will die Neckarseite wechseln, doch auch auf Ilvesheimer Gemarkung dürfe er nicht lagern, sagt die Beamtin: „Das ist Naturschutzgebiet, da dürfen Sie die Wege nicht verlassen.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.04.2020