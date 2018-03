Pilgerreise nach Israel

Anzeige

Unter der Leitung von Mannheims stellvertretendem Dekan, Pfarrer Markus Miles, findet in Palästina vom 8. bis 17. Oktober unter dem Motto „Kommt und seht! (Joh 1, 39) – Jesus in seiner Heimat begegnen“, eine Pilgerreise statt. Das Pilgerbüro der Erzdiözese Freiburg organisiert diese Reise in das Heimatland Jesu, um zu entdecken, was viele bisher nur aus biblischen Texten kannten. Die ersten Tage wird die Pilgergruppe mit Jerusalem nicht nur eine der faszinierendsten Städte der Welt kennenlernen, sondern auch den Weg der Passion und Auferstehung nachvollziehen, die heiligen Orte des Judentums sowie des Islam besuchen und nach Bethlehem fahren. Durch die Wüste Juda geht es am sechsten Tag in den Norden des Landes Israel. Hier warten die Stadt Nazareth, der Berg Tabor, der See Genezareth und vieles mehr. Nicht zuletzt sollen auch Begegnungen mit Menschen, die heute in diesem Heiligen Land wohnen und ihren Glauben leben, ermöglicht werden. hat