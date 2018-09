Piraten wissen, wie es geht

Friedrichsfeld.Bereits beim ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche ging es um das Thema Zusammenhalt, denn nur zusammen wirken die Farben des Regenbogens als ein Ganzes. So ging es dann auch bei der Einschulungsfeier in der Turnhalle der Friedrichsfeldschule weiter. Hier waren es die Piraten, die festgestellt haben: „Nur wenn wir alle zusammen halten, können wir auch etwas erreichen.“ Gespannt verfolgten die 49 neuen Erstklässler die Vorführung ihrer „Vorgänger“, nämlich der jetzigen Zweitklässler. Nachdem Rektorin Judith Falkenstein alle Kinder und Eltern in der übervoll besetzten Turnhalle begrüßt hatte, verlas Konrektorin Simone Wissing die Namen der Kinder, die dann zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen Nina Haber und Litti August ihre erste Schulstunde verbrachten. Währenddessen konnten die Eltern auf ihre Kinder in der großen Pausenhalle bei Kaffee und Kuchen, gespendet und organisiert von den jetzigen Zweitklasseltern, warten. -ion (BILD: Schatz)

