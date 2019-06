Pkw überschlägt sich auf A 6: Fahrer wollte vor Polizeikontrolle flüchten

Hockenheim.

Weil er vor einer Polizeikontrolle flüchten wollte, hat sich am Montag auf der A 6 bei Hockenheim ein Autofahrer mit seinem Pkw überschlagen. Nach ersten Informationen eines Mitarbeiters dieser Zeitung soll der Fahrer das Anhaltezeichen der Polizei ignoriert haben und mit hoher Geschwindigkeit auf der A 6 in Richtung Mannheim weggefahren sein. Im Bereich des Autobahndreiecks Hockenheim verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die rechte Leitplanke. Anschließend überschlug sich der Pkw.

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen soll ihm ein Streifenwagen dicht gefolgt sein. Er wurde unter Begleitung der Beamten in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeipräsidium Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Raum Karlsruhe soll es einen Vorfall gegeben haben, weshalb der Autofahrer gestoppt werden sollte. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. (pol/onja)