Plastik in jedem dritten Storchen-Gewölle gefunden

Franziska Fritz, Masterstudentin für Biodiversität und Umweltbildung an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, zeigt in einer Petrischale (r) Plastikmüll, den sie in einem Gewölle eines Weißstorchs gefunden hat. In der anderen Hand hält sie zur Veranschaulichung das Gewölle eines Weißstorches. Fritz schreibt ihre Masterarbeit zum Thema «Plastikmüll in Gewöllen des Weißstorchs».

© Uli Deck