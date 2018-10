Poesie und Musik

Das 2. Hirschberger Liedfest naht. Am Freitag, 19. Oktober, findet das erste Konzert des Liedfest-Wochenendes in der Alten Synagoge statt. Der Kulturförderverein freut sich gemeinsam mit dem künstlerischen Leiter Alexander Fleischer, dass es erneut gelungen ist drei renommierte Künstler für drei sehr unterschiedliche, abwechslungsreiche Liederabende zu gewinnen. Damit nicht genug: Begleitet werden die Liedvorträge an einem Bechstein-Flügel.

Eröffnet wird das Festival von dem Bariton Tobias Berndt mit Franz Schuberts Winterreise, dem 1827 komponierten und sicherlich berühmtesten Lied-Zyklus überhaupt. Kontrastierend dazu erklingt am zweiten Abend die Sammlung moderner Lyrik „Neue Dichter Lieben“ (2000) von Moritz Eggert. Ein einzigartiges Werk, das Alexander Fleischer dem Publikum besonders ans Herz legen möchte. Besonders in der Interpretation des exzellenten Baritons Peter Schöne (Staatstheater Saarbrücken) wird das Werk zum Hörgenuss.

Ungewöhnlichen Kinderkonzert

Den Abschluss bildet am 3. Tag das Konzert „Himmelslichtungen“ der fantastischen Sopranistin Mirella Hagen. Sie interpretiert Richard Strauss’ berühmte Mädchenblumen und Alban Bergs spätromantische „Sieben frühen Lieder“. Abgerundet wird das Festival-Programm mit einem ungewöhnlichen Kinderkonzert. Die „Tierkreiszeichen“ haben den Komponisten Karlheinz Stockhausen inspiriert, zwölf Melodien für Spieluhren zu komponieren. Die Zuhörer erleben eine Interpretation für Singstimmen und Klavier von Studierenden der Liedklasse der Musikhochschule Mannheim. Ein fantasievolles und witziges Konzert für Kinder ab sechs Jahren.

2. Hirschberger Liedfest, alle Veranstaltungen Alte Synagoge, Freitag, 19. Oktober, 20 Uhr „Winterreise“; Samstag, 20. Oktober, 20 Uhr „Schubert und die Moderne“ Neue Dichter Lieben; Sonntag, 21. Oktober, 11 Uhr Kinderkonzert Tierkreis; Sonntag, 21. Oktober, 17 Uhr, „Schubert und Romantik“ Clairières-Himmelslichtungen. wn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018